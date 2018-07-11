9 напитков, от которых хочется пить еще больше
К сожалению, далеко не все из полюбившихся нам напитков способны должным образом утолять жажду. В этом списке представлены популярные напитки, которые вместо того чтобы утолять чувство жажды, наоборот, подталкивают нас пить еще больше.
Фруктовые и овощные соки
В летнюю жару утолять жажду фруктовыми и овощными соками вошло в привычку. Нельзя отрицать тот факт, что соки очень полезны организму. Конечно, если они не пакетированные. Но эти, казалось бы, полезные и освежающие напитки относятся к лидерам по своей калорийности. Кроме того, входящие в их состав витамины, пектины и органические кислоты способны не только обогащать организм, но и провоцировать острое чувство голода и жажды.
Лимонад
Изначально этот полюбившийся летний напиток готовился по другой рецептуре. Его основу составляли вода, лимонный сок и минимальное количество сахара. Предлагаемые магазинами лимонады, как правило, не имеют ничего общего с настоящим лимонадом. В их составе нет натурального лимонного сока, а количество сахара порой превышает все допустимые пределы. В итоге напиток, изначально призванный утолять в организме чувство жажды, наоборот, усиливает желание пить. Поскольку состав такого лимонада далек от идеального и не может называться полезным, со временем при чрезмерном увлечении таким напитком в организме начинается активное отложение жира.
Молочные коктейли
Молоко — отличное средство для утоления жажды. Но в сочетании с добавками его действие становится совершенно другим для организма. В большинстве молочных коктейлей содержится запредельное количество сахара, да и в плане искусственных ароматизаторов такой продукт ни чем не уступает. Вредные добавки оказывают стимулирующее воздействие на мозг и вызывают желание выпить еще порцию напитка. Поскольку молочные коктейли не могут похвастаться низкой калорийностью, при чрезмерном увлечении напитком можно очень скоро обзавестись лишними килограммами.
Квас
Квас — это отличный напиток для утоления жажды при условии, если он был приготовлен правильно и из натуральных продуктов. Напиток не должен содержать консервантов, красителей и прочих добавок. Все эти ингредиенты в конечном счете способны превратить его в обычный лимонад: а он не только не способен утолять чувство жажды, но и может спровоцировать негативные последствия для организма.
Кофе
В наружной оболочке кофейных зерен содержится кофеин, а во внутренней — теобромин. Поступая в организм, кофеин способствует сужению сосудов, что приводит к повышению артериального давления и частому мочеиспусканию. Именно кофеин и дарит человеку то самое чувство бодрости. Но спустя некоторое время после принятия кофе в организме начинает действовать теобромин. Он способствует расширению сосудов и нарушению кровотока.
Чтобы подобного не произошло, важно после кофе выпивать стакан чистой негазированной воды. Только таким образом после кофе вас не будет мучить жажда.
Горячий шоколад
Горячий шоколад очень полезен организму. Во-первых, он является источником радости, а во-вторых — способствует улучшению умственных способностей, увеличивает работоспособность и снижает риск возникновения депрессий. Но в качестве жаждоутоляющего напитка горячий шоколад использовать все-таки не стоит. Иначе проблемы с лишним весом появятся куда быстрее, чем вы того могли ожидать.
Ягодные и фруктовые смузи
Те, кто придерживается здорового питания, постоянно пьют ягодные и фруктовые смузи. Никто не станет отрицать, что смузи из ягод и фруктов действительно приносят организму пользу. Они прекрасно справляются с чувством голода, при этом абсолютно не наносят вред фигуре. Да и в качестве энергетика такие напитки бесспорные лидеры. Но в плане утоления жажды ягодные и фруктовые смузи не так хороши, как многие привыкли думать. И объясняется это тем, что в их составе содержится огромное количество сахарозы.
Чтобы полезные смузи стали еще и прекрасным средством в борьбе с жаждой — разбавляйте их водой. Можно также готовить напитки на основе продуктов с минимальным количеством сахарозы. Из лайма, лимона, черники и облепихи смузи получаются очень вкусными и освежающими.
Вино
Некоторые люди ошибочно полагают, что утолить жажду можно алкогольными напитками. Оказывается, что алкоголь с содержанием спирта более 10% способствует выведению из организма жидкости. Сложно поверить, но вино может привести к обезвоживанию. Если вовремя не предпринять меры, организм способен потерять свыше двух литров воды. А это спровоцирует кислородное голодание мозга и станет причиной различных нарушений в его работе.
Чтобы подобного не произошло, старайтесь после вина выпивать как можно больше чистой и обязательно негазированной воды. Таким образом можно поддержать водный баланс организма и избежать негативных последствий.
Сладкая газированная вода
Сладкая газированная вода, несмотря на все запреты, все равно остается очень популярным напитком. Многие даже считают, что только она способна спасти от жажды в летнюю жару. На самом деле сладкая вода с газами плохо подходит на роль утоляющего жажду напитка. В ее составе есть большие дозы кофеина, сахара, синтетических добавок, красителей и консервантов. Все это сулит потерю жидкости и обезвоживание. Да и в придачу ко всему может привести к ожирению, разрушению зубной эмали и костей, развитию онкологии и проблемам с сердечно-сосудистой системой.
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