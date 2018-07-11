9 напитков, от которых хочется пить еще больше

Каждый день человек должен выпивать не менее двух литров чистой и желательно негазированной воды. Но ведь иногда так хочется побаловать себя чем-то более вкусным.К сожалению, далеко не все из полюбившихся нам напитков способны должным образом утолять жажду. В этом списке представлены популярные напитки, которые вместо того чтобы утолять чувство жажды, наоборот, подталкивают нас пить еще больше.Фруктовые и овощные сокиВ летнюю жару утолять жажду фруктовыми и овощными соками вошло в привычку. Нельзя отрицать тот факт, что соки очень полезны организму. Конечно, если они не пакетированные. Но эти, казалось бы, полезные и освежающие напитки относятся к лидерам по своей калорийности. Кроме того, входящие в их состав витамины, пектины и органические кислоты способны не только обогащать организм, но и провоцировать острое чувство голода и жажды.ЛимонадИзначально этот полюбившийся летний напиток готовился по другой рецептуре. Его основу составляли вода, лимонный сок и минимальное количество сахара. Предлагаемые магазинами лимонады, как правило, не имеют ничего общего с настоящим лимонадом. В их составе нет натурального лимонного сока, а количество сахара порой превышает все допустимые пределы. В итоге напиток, изначально призванный утолять в организме чувство жажды, наоборот, усиливает желание пить. Поскольку состав такого лимонада далек от идеального и не может называться полезным, со временем при чрезмерном увлечении таким напитком в организме начинается активное отложение жира.Молочные коктейлиМолоко — отличное средство для утоления жажды. Но в сочетании с добавками его действие становится совершенно другим для организма. В большинстве молочных коктейлей содержится запредельное количество сахара, да и в плане искусственных ароматизаторов такой продукт ни чем не уступает. Вредные добавки оказывают стимулирующее воздействие на мозг и вызывают желание выпить еще порцию напитка. Поскольку молочные коктейли не могут похвастаться низкой калорийностью, при чрезмерном увлечении напитком можно очень скоро обзавестись лишними килограммами.КвасКвас — это отличный напиток для утоления жажды при условии, если он был приготовлен правильно и из натуральных продуктов. Напиток не должен содержать консервантов, красителей и прочих добавок. Все эти ингредиенты в конечном счете способны превратить его в обычный лимонад: а он не только не способен утолять чувство жажды, но и может спровоцировать негативные последствия для организма.КофеВ наружной оболочке кофейных зерен содержится кофеин, а во внутренней — теобромин. Поступая в организм, кофеин способствует сужению сосудов, что приводит к повышению артериального давления и частому мочеиспусканию. Именно кофеин и дарит человеку то самое чувство бодрости. Но спустя некоторое время после принятия кофе в организме начинает действовать теобромин. Он способствует расширению сосудов и нарушению кровотока.Чтобы подобного не произошло, важно после кофе выпивать стакан чистой негазированной воды. Только таким образом после кофе вас не будет мучить жажда.Горячий шоколадГорячий шоколад очень полезен организму. Во-первых, он является источником радости, а во-вторых — способствует улучшению умственных способностей, увеличивает работоспособность и снижает риск возникновения депрессий. Но в качестве жаждоутоляющего напитка горячий шоколад использовать все-таки не стоит. Иначе проблемы с лишним весом появятся куда быстрее, чем вы того могли ожидать.Ягодные и фруктовые смузиТе, кто придерживается здорового питания, постоянно пьют ягодные и фруктовые смузи. Никто не станет отрицать, что смузи из ягод и фруктов действительно приносят организму пользу. Они прекрасно справляются с чувством голода, при этом абсолютно не наносят вред фигуре. Да и в качестве энергетика такие напитки бесспорные лидеры. Но в плане утоления жажды ягодные и фруктовые смузи не так хороши, как многие привыкли думать. И объясняется это тем, что в их составе содержится огромное количество сахарозы.Чтобы полезные смузи стали еще и прекрасным средством в борьбе с жаждой — разбавляйте их водой. Можно также готовить напитки на основе продуктов с минимальным количеством сахарозы. Из лайма, лимона, черники и облепихи смузи получаются очень вкусными и освежающими.ВиноНекоторые люди ошибочно полагают, что утолить жажду можно алкогольными напитками. Оказывается, что алкоголь с содержанием спирта более 10% способствует выведению из организма жидкости. Сложно поверить, но вино может привести к обезвоживанию. Если вовремя не предпринять меры, организм способен потерять свыше двух литров воды. А это спровоцирует кислородное голодание мозга и станет причиной различных нарушений в его работе.Чтобы подобного не произошло, старайтесь после вина выпивать как можно больше чистой и обязательно негазированной воды. Таким образом можно поддержать водный баланс организма и избежать негативных последствий.Сладкая газированная водаСладкая газированная вода, несмотря на все запреты, все равно остается очень популярным напитком. Многие даже считают, что только она способна спасти от жажды в летнюю жару. На самом деле сладкая вода с газами плохо подходит на роль утоляющего жажду напитка. В ее составе есть большие дозы кофеина, сахара, синтетических добавок, красителей и консервантов. Все это сулит потерю жидкости и обезвоживание. Да и в придачу ко всему может привести к ожирению, разрушению зубной эмали и костей, развитию онкологии и проблемам с сердечно-сосудистой системой.