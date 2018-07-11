Как выбрать велотренажер для дома?

Тренироваться не выходя из дома — мечта многих любителей здорового образа жизни. Поэтому появление в доме тренажера — зачастую просто вопрос времени. Если вы давно хотели обзавестись домашним велотренажером, то стоит воспользоваться рекомендациями относительно выбора и данными об особенностях типов тренажеров.Правила выбора велотренажеров для домаСтоит понимать, что велотренажер для дома — устройство, которое будет служить как минимум несколько лет. Так что в ваших интересах — подойти к выбору продукции с максимальной ответственностью. Есть несколько важных правил:изучите системы регулировки и крепления, убедитесь, что там есть металлические элементы, а не хрупкий пластик;убедитесь, что сидение подходит под ваш рост;позаботьтесь о своем комфорте — вы можете выбрать твердое или мягкое, узкое или широкое сидение, со спинкой или без нее;определитесь с системой нагрузки — различают механические, магнитные и электромагнитные тренажеры, каждый из которых имеет свою систему торможения;внимательно изучите дополнительные функции;определитесь, для каких целей вам нужно устройство.Часто покупатели не могут сделать правильный выбор, поэтому консультации у менеджеров — всегда полезны.Вертикальные и горизонтальные тренажеры: главные отличияРазличают два основных вида велотренажеров — вертикальные и горизонтальные, но при этом их отличия кроются не только в положении в пространстве.Вертикальный тренажер имитирует велосипед, а его сидение расположено стандартно — выше педалей. Такие тренажеры стоят относительно недорого, занимают мало место, легкие и отлично подходят для спортсменов-любителей.Второй вариант — горизонтальные велотренажеры — не рассчитаны на людей, которые занимаются велосипедным спортом. Такие устройства — прекрасный агрегат для жима ногами. Педали в тренажере размещены на уровне сидения, благодаря чему снимается нагрузка со спины. Стоит понимать, что такой тип велотренажеров занимает больше места, но при этом идеально подходит для бодибилдеров.Так что решите для себя, чего ожидаете от нового устройства — имитации велосипеда или профессионального приспособления.