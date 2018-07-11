Составлен рейтинг продуктов, которые могут "отнять" энергию

Названы 5 продуктов, которые отнимают у нас силы в жару.Американские диетологи и физиологи из университета Колорадо составили рейтинг продуктов, которые при определенных обстоятельствах вытягивают из нас жизненную энергию.1. Коньяк, горькие настойки на травахОбычно их советуют как раз-таки для бодрости. Но это если выпить за обедом, когда идет выработка «дневных» гормонов, с которыми эти напитки дружат и всячески друг друга поддерживают. А вот если на сон грядущий махнуть стопочку, эффект будет обратным. Крепкий алкоголь плохо взаимодействует с гормоном сна мелатонином: вызывает сонливость, которая не дает отдыха. Ночной сон даже после небольшого количества крепкого спиртного, будет глубоким, но неполноценным, мозгу будет не хватать кислорода (ведь коньяк сначала расширяет, а потом сужает сосуды). И наутро вы проснетесь совсем не отдохнувшим и слабым.Если же вы хотите расслабиться за ужином, лучше выпить бокал красного вина и закусить сыром. В вине есть антиоксидант ресвератрол, помогающий снять напряжение и спазмы сосудов, в сыре — аминокислота триптофан, облегчающая засыпание, поясняет врач-сомнолог Григорий Аргунович.2. СладостиОни быстро повышают уровень глюкозы в организме, который затем резко падает. При этом процессе человек ощущает упадок сил. Потому если вы устали и хотите перекусить, лучше обойтись без сладкого и булочек. Лучше съесть просто кусок зернового хлеба с оливковым маслом. Кстати, это самый быстрый способ быстро утолить голод, подсказывает диетолог-гастроэнтеролог Светлана Бережная. Если предстоит трудный день и надо быть сосредоточенным до вечера, не пейте кофе и чай с сахаром — лучше с медом (в нем более «долгоиграющие» углеводы, которые поддержат энергетический баланс).3. Мясо индейкиОказывается, в этом полезном и очень даже диетическом мясе обнаружены протеины (особые белки), обладающие релаксирующим, то есть расслабляющим эффектом. И, съеденная в обед грудка индейки, может некстати вызвать приступ сонливости и упадка сил. Так что лучше готовить индейку на ужин — перед ночным сном ее свойства придутся как раз кстати.4. Мучные продуктыОни, как и сладости, приводят к перепадам глюкозы в крови, а именно повышают сахар. К тому же продукты с клейковиной (из муки мягких сортов и крахмалистые) «разбухают» в желудке, из-за чего мы чувствуем себя отяжелевшими, ослабевшими и желаем прилечь хоть на полчасика.5. Жареная пищаТруднее и дольше всего переваривается поджаристая корочка. Организму приходится тратить на ее «перемалывание» в желудке слишком много энергии, к тому же жареная пища раздражающе действует на пищеварительный тракт.