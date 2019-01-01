Депрессия может говорить о проблемах с сердцем

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Исследование в этом направлении еще продолжится.Издание The Deccan Chronicle поделилось подробностями исследования врачей из США, обнаруживших связь между склонностью к тревожности и депрессиям и сердечными заболеваниями. Специалисты считают, что людям, которые часто хандрят и сильно беспокоятся по малейшему поводу, нужно проверять свое сердце.Специалисты считают, что людям, которые часто хандрят и сильно беспокоятся по малейшему поводу, нужно проверять свое сердце. Американские ученые установили: до 30% людей с сердечной недостаточностью страдают от тревоги и депрессивных состояний. 19% людей с подобным нарушением в работе сердца имеют симптомы клинической депрессии.При этом специалисты отметили, что даже наличие легкой формы депрессии у человека повышает риск появления проблем с сердечной функцией.По словам ученых, способствует развитию сердечной недостаточности то обстоятельство, что депрессия и тревога становятся долгими попутчиками людей – эти состояния скрываются, не распознаются близкими и не получают врачебной помощи. Долго длясь, они постепенно разрушают сердце. В связи с депрессией происходят метаболические изменения, в организме людей повышается уровень воспалительных маркеров.