Названа неожиданная причина плохого поведения детей

40% матерей и 32% отцов в этих семействах были зависимы от своих телефонов.Американские исследователи из Университета Иллинойса и Мичиганского университета увидели вину родителей в том, что их дети плохо себя ведут.Ученые наблюдали за жизнью 172 полных семей с детьми старше пяти лет и пришли к выводу о том, что проблемы с детским поведением тесно связаны с зависимостью от гаджетов их родителей.Наблюдения за семьями длились шесть месяцев. Исследователи обращали внимание на то, как часто родители отвлекались на свои гаджеты во время разговоров или занятий с детьми. Также специалисты беседовали с родителями, которых просили ответить на вопросы о поведении детей и переживаемых ими самими стрессе и депрессии. Кроме того, родители должны были оценить общение своих детей с электронными устройствами.Специалисты обнаружили, что 40% матерей и 32% отцов в этих семействах были зависимы от своих телефонов, и данное обстоятельство коррелировало с поведенческими проблемами у детей.«В половине семей взаимодействие с детьми прерывалось электронными устройствами не реже трех раз в день. Только у одной десятой участников такого никогда не происходило».