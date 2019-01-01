Названа неожиданная причина астмы

Постоянный дефицит витаминов и минералов у злоупотребляющих фастфудом людей вызывает воспаление в дыхательных путях.Новые данные, полученные китайскими учеными из Сычуаньского университета, указывают на то, что провокатором развития астмы может стать регулярное употребление такого популярного фастфуда, как гамбургеры и хот-доги.Научные специалисты проанализировали данные 16 исследований, в которых рассматривалась вероятность появления астмы на фоне потребления фастфуда – как в виде блюд, подаваемых в точках общепита, так и магазинных полуфабрикатов. Оказалось, что любовь к еде, которая требует только лишь разогревания, серьезно повышает риск появления астмы.«Люди, употребляющие фастфуд около трех раз в неделю, чаще страдают от тяжелой астмы, при которой приступы наблюдаются более четырех раз за год», - установили ученые.По их мнению, в фастфуде недостаточно питательных веществ, необходимых организму – например, в нем крайне мало нутриентов, содержащихся во фруктах и овощах. Постоянный дефицит витаминов и минералов у злоупотребляющих фастфудом людей вызывает воспаление в дыхательных путях, приводя к развитию болезни.