Названы препараты, которые запрещены будущим отцам

Не следует планировать беременность во время или сразу после курсового приема антибиотиков.Известно, что на этапе планирования беременности женщинам нужно с большой осторожностью относиться к приему различных лекарств. Однако далеко не все знают, что мужчинам в этот период также следует исключить применение некоторых медикаментов.От каких препаратов и по каким причинам необходимо отказаться, если вы решили стать отцом? И через какое время после отмены препарата можно планировать зачатие ребенка?С этими вопросами «Летидор» обратился к своим постоянным экспертам — сети центров репродукции и генетики «Нова Клиник». Вот что мы узнали от уролога-андролога Гусейина Мамедовича Садыкова.Существуют препараты, которые снижают подвижность и концентрацию сперматозоидов. Это значительно сокращает шансы зачатия, но не исключает его. При этом качество самих половых клеток, как правило, не страдает.Но есть препараты, которые воздействуют на морфологию половых клеток, то есть меняют структуру сперматозоидов, отклоняя ее от нормы. В этом случае также снижается вероятность зачатия. Однако если зачатие все же произошло, будущему ребенку могут грозить серьезные генетические заболевания.Рассмотрим препараты, которые влияют как на подвижность и концентрацию, так и на морфологию (качество) сперматозоидов.• Крайне негативно влияют на фертильность цитостатики (противоопухолевые препараты). Они могут провоцировать генные мутации и хромосомные изменения в половых клетках. Как следствие, зачатие либо не происходит совсем, либо у плода с высокой степенью вероятности возникают пороки развития.• Не следует планировать беременность во время или сразу после курсового приема антибиотиков. Дело в том, что эти лекарственные средства влияют на концентрацию, морфологию и подвижность половых клеток, а также могут нарушать целостность их мембран.Степень воздействия на качество спермы зависит от конкретного антибиотика, длительности его приема и дозировки.• При эректильной дисфункции врачи часто назначают ингибиторы ФДЭ-5, которые способствуют усилению эрекции. Но стоит помнить, что при длительном применении эти препараты снижают качество спермы. В частности, начинает изменяться строение мужских половых клеток.• Негативно влияют на качество эякулята и антидепрессанты, прием которых может увеличить число половых клеток с нарушенной морфологией.• К серьезным изменениям показателей спермограммы может привести применение противоэпилептических средств.• Гормонозаместительная терапия, предполагающая прием препаратов тестостерона (особенно инъекционных форм), приводит к снижению концентрации сперматозоидов.В некоторых случаях выработка половых клеток может прекратиться полностью. Можно ли восстановить фертильность? Да, чаще всего после отмены этих средств показатели возвращаются к норме.• Прием гестагенов и эстрогеновна протяжении долгого времени способен спровоцировать атрофию яичек.• Не стоит злоупотреблять применением ненаркотических анальгетиков, поскольку они могут снизить репродуктивную функцию за счет угнетения выработки простагландинов E и F.Если вы страдаете хроническими заболеваниями и принимаете препараты, перед планированием зачатия рекомендуем проконсультироваться с лечащим врачом.После прекращения приема большинства лекарственных средств рекомендуется подождать три месяца. За это время сперма должна полностью обновиться.Если по происшествии трех месяцев результат анализа показывает, что половые клетки остались поврежденными или малоподвижными, назначается лечение:Операция по устранению образований (например, кисты, водянки), которые препятствуют нормальному процессу сперматогенеза, а также лечение варикоцеле.Если показаний для оперативного вмешательства нет, назначается медикаментозное лечение (подбирается индивидуально); ИКСИ (помещение визуально здорового сперматозоида сразу в яйцеклетку), ПИКСИ (помещение в яйцеклетку сперматозоида, взаимодействующего с гиалуроновой кислотой, то есть зрелого).Если вышеперечисленные методы не принесли желаемого результата, используются различные методы извлечения сперматозоидов из яичек (TESE, микро-TESE и так далее).