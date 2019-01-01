Названа новая опасность для здоровья мужчин

Добровольцев попросили надеть галстуки.Специалисты из Университетской больницы в Шлезвиг-Гольштейн (Германия) выяснили, что затягивание галстука повышает риск развития гипертензии и неполноценного насыщения мозга кислородом.В исследовании приняли участие 30 мужчин, которым была проведена магнитно-резонансная томография. Участников разделили на две группы, в одной из которых добровольцев попросили надеть галстуки и затянуть их до легкого дискомфорта. Другой группе, контрольной, галстуки не давали.Оказалось, что кровоснабжение головного мозга у тех, кто носил галстук, ухудшилось, в среднем, на 7,5 процента по сравнению с контрольной группой. В то же время ученые не сообщают об изменениях в кровотоке в яремных венах.По мнению исследователей, у людей с нормальным давлением уменьшение кровотока, скорее всего, не вызовет проблем со здоровьем. Однако у курильщиков, пожилых людей и пациентов с гипертензией затягивание галстуков может вызвать дополнительное нарастание кровяного давления, обостряя гипертензию, а также головные боли, головокружение и тошноту, связанные с недостаточным снабжением мозга кислородом.