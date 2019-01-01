6 признаков, говорящих о том, что сердце может работать неправильно

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Заболевания сердечно-сосудистой системы являются ведущей причиной смерти во всём мире. Ежегодно 17,7 млн человек умирает от кардиоваскулярной патологии. В некоторых случаях сердечно-сосудистые заболевания возникают внезапно, без предвестников, а в некоторых случаях люди попросту игнорируют незначительные, на первый взгляд, симптомы. Именно о них рассказали эксперты.1. Отёки конечностейПри нарушении насосной функции сердца жидкость из кровеносных сосудов начинает просачиваться в межтканевое пространство, что и становится причиной отёка нижних конечностей. Это довольно распространённый симптом хронической сердечной недостаточности.2. Кожная сыпь в нехарактерных местахВ ходе двух независимых исследований было подтверждено, что экзема и опоясывающий лишай являются факторами риска возникновения сердечно-сосудистой патологии. Люди, страдающие экземой, склонны к развитию артериальной гипертензии, а опоясывающий лишай ассоциирован с повышенным риском сердечного приступа.3. Боль в сердце, которая иррадиирует в рукуЭто наиболее характерный симптом ишемической болезни сердца. Боль в сердце при данной патологии обычно иррадиирует в нижнюю челюсть, левое плечо и шею. Вам необходимо немедленно обратиться к врачу при возникновении хотя бы одного эпизода такой боли.4. Нехватка воздухаОщущение нехватки воздуха при интенсивной тренировке в спортивном зале или подъёме на возвышенность - это физиологическая норма. Однако нарушение дыхания в покое или при выполнении лёгкой работы может свидетельствовать о сердечной недостаточности. У таких пациентов может развиться отёк лёгких - неотложное состояние, при котором жидкость из кровеносных сосудов начинает выпотевать в альвеолы.5. Бледность кожи или цианозДанный симптом может свидетельствовать о том, что сердце неэффективно качает кровь, из-за чего периферические участки тела кровоснабжаются недостаточно. Ещё одна частая причина бледности кожных покровов - анемия (состояние, при котором в крови снижается количество эритроцитов и гемоглобина).6. Потеря аппетита, тошнотаЧае всего эти симптомы ассоциируются с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, однако тошнота и рвота нередко являются ранними признаками развивающегося сердечного приступа. Также существует абдоминальная форма инфаркта миокарда, которая может быть спутана с острым аппендицитом или перфоративной язвой желудка.