Медики предупредили о вредных свойствах семечек

Некоторым людям они противопоказаны.Чем же опасны для здоровья семечки, рассказали диетологи. Семена подсолнечника имеют много нужных для организма элементов. Однако далеко не всем можно есть этот продукт.Вред семечекЗубыЕсли вы вскрываете семечки зубами, эмаль на передних постепенно истончается. А мелкие очищенные семена любят застревать между жевательными зубами, провоцируя неприятные ощущения и даже кариес, если попали, так сказать, на благодатную почву.ИзжогаСъеденные в больших количествах семечки подсолнуха могут вызывать изжогу и обострение проблем с желудочно-кишечным трактом. А вот взаимосвязи поедания семечек с переполнением аппендикса не выявлено даже у тех, кто употребляет их вместе с шелухой.СердцеВ покупных семенах может содержаться кадмий, который плохо влияет на работу сердца. Наконец, они действуют на голосовые связки. Вы, может, ничего и не заметите, а вот певцам есть семечки подсолнуха вредно.КостиПодсолнух имеет свойство накапливать выхлопные газы, которые витают в воздухе около дорог, где растут эти растения. Так, кадмий – ядовитый металл – оседает в семенах. Он разрушает почки и костную ткань человеческого организма.