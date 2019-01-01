Онкологи развеяли самые частые мифы о раке

В эти мифы не стоит верить.Несмотря на то, что об онкологических заболеваниях сегодня можно найти много научно обоснованной информации, немало людей продолжают верить в распространённые мифы касательно этой категории заболеваний. Некоторые из нас также любят диагностировать у себя недуги, основываясь на рекомендациях и перечнях симптомов из Интернета, которые в большинстве случаев имеют мало общего с действительностью. Заблуждения и недостаток информации нередко приводят нас к фатальным ошибкам. Сегодня мы развенчаем 8 мифов об онкозаболеваниях, в которые давно пора перестать верить.Рак появился вместе с человеком. На самом деле ему подвержены все многоклеточные организмы. Всегда существует вероятность, что какая-то клетка перестанет подчиняться общим механизмам регуляции и начнёт бесконтрольно размножаться. По некоторым данным, онкологическими заболеваниями страдали ещё динозавры. Что же касается людей, защитные механизмы, призванные предупреждать развитие рака, возникли в процессе эволюции. В частности, признаки злокачественной опухоли были обнаружены в останках древнего египтянина, жившего более 3 тысячелетий назад. Как вы понимаете, в то время не было ни сигарет, ни фастфуда, ни отравляющих окружающую среду заводов.Любая злокачественная опухоль — это рак. Следует запомнить, что "онкологическое заболевание" и "рак" — не одно и то же. Под раком подразумевается злокачественная опухоль, происходящая из клеток эпителия, которая действительно является одним из наиболее часто встречающихся злокачественных новообразований. Однако есть и другие виды недоброкачественных процессов. К примеру, меланома, которую ошибочно называют раком кожи, формируется из клеток, продуцирующих меланин. Саркомы в свою очередь происходят из клеток соединительных тканей, в том числе и костной.Лекарства от рака больше вредны, чем полезны. Разумеется, пройти курс химиотерапии — не одно и то же, что съесть витаминку. Химиопрепараты, призванные уничтожать раковые клетки, неминуемо воздействуют и на здоровые ткани. Побочные эффекты от подобного метода лечения бывают очень серьёзными. Поэтому до начала курса состояние пациента подробно изучается, для него индивидуально подбирается наиболее безопасный и эффективный препарат, определяются дозировки и режим введения. Кроме того, в онкологии есть отдельное направление — поддерживающая терапия, которая помогает перенести курс химии максимально комфортно и без тяжёлых побочных эффектов. Химиотерапия помогает предотвращать рецидивы, добиваться ремиссии, а в тяжёлых случаях — продлевать жизнь. Побочные эффекты не идут ни в какое сравнение с неоценимой пользой, которую она приносит в борьбе со злокачественными опухолями.Рак — это всегда смертный приговор. С каждым годом выживаемость при многих онкологических заболеваниях повышается, появляются новые подходы и лекарства. Кроме того, совершенствуется хирургический метод лечения. Для оценки успеха терапии злокачественных опухолей принято использовать показатель пятилетней выживаемости. Он подразумевает под собой процент пациентов, которые остались живы по истечению 5 лет с момента постановки диагноза. В среднем выживаемость при всех видах рака составляет около 66%. Наилучший прогноз имеют такие разновидности злокачественных опухолей, как рак простаты, а также молочной и щитовидной железы — более 90%. Бороться с другими онкологическими заболеваниями сложнее. Самая низкая выживаемость — у рака лёгких, поджелудочной железы, печени и при опухолях мозга. При этом немаловажную роль играет стадия, на которой диагностировано заболевание. Чем раньше его выявили, тем больше у пациента шансов на выздоровление.В том, что распространённость рака растёт, виноват прогресс. То, что онкологических заболеваний становится больше, — это факт. Если раньше риск заболеть раком у каждого человека составлял 1:3, по последним данным — 1:2. Да, звучит это действительно не обнадёживающе, однако важно понимать, почему меняются статистические данные. Одним из основных факторов является старение населения. Раньше люди умирали вследствие других причин, но сегодня, когда продолжительность жизни растёт, всё больше людей доживают до момента, когда у них начинает развиваться злокачественная опухоль. Помимо того, за последние десятилетия диагностика онкологических патологий значительно улучшилась, злокачественные опухоли всё чаще стали выявлять на ранних стадиях — именно поэтому у многих создаётся ощущение, что растёт заболеваемость. Однако вместе с тем увеличивается и выживаемость, ведь новообразование, диагностированное на ранних стадиях, устранить гораздо легче.Эффективность лечения зависит от того, в каком органе образовалась опухоль, а также насколько неправильными выглядят раковые клетки под микроскопом. До недавнего времени строение и происхождение опухолевой ткани действительно было главными критериями для прогнозов онкологов. Однако современные технологии позволяют изучать молекулярно-генетические особенности новообразований. Злокачественная опухоль появляется вследствие мутации генов, которая провоцирует бесконтрольное деление клеток. При этом наборы "неправильных" генов и белков в двух одинаковых опухолях могут разительно отличаться даже у одного пациента. Это приводит к тому, что лекарства, которые помогали прежде, перестают быть эффективными. Именно поэтому терапия онкологических заболеваний требует персонализированного подхода.Рак возникает из-за грибка, значит, его можно вылечить содой. Ещё один распространённый миф — что во всех злокачественных опухолей есть грибок Candida albicans. На такой вывод многих ошибочно наталкивает белый цвет новообразования. В действительности опухоли бывают и других оттенков, и в них не находят грибки. Лечение содой — не лучший выбор ещё и потому, что сегодня существует множество эффективных противогрибковых препаратов. Кроме того, подобное самолечение небезопасно. Употребление 30 г соды ежедневно может вызвать серьёзные проблемы со здоровьем.Здоровый образ жизни способен предотвратить рак. Многие факторы риска развития злокачественных опухолей действительно связаны с образом жизни: лишний вес, курение, злоупотребление фастфудом и алкоголем. Однако есть и другие факторы, на которые мы не в силах повлиять. Так, риск развития злокачественных новообразований повышается с возрастом, а также генетически детерминирован — шанс заболеть выше, если у кого-то из ваших родственников было диагностировано онкологическое заболевание. Факторами риска могут быть и другие недуги: гастрит, болезнь Крона, язва желудка и язвенный колит. Но, как уже писалось выше, современные технологии позволяют выявить патологический процесс на ранней стадии, а своевременно поставленный диагноз и правильно подобранный курс лечения повышают шансы на выздоровление. При обнаружении любых тревожных симптомов не занимайтесь самолечением и не верьте сомнительной информации из Интернета, а как можно скорее запишитесь на приём к врачу.