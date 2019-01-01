Диетологи рассказали о пользе пророщенных семян

Названы лучшие семена для проращивания в домашних условиях.По мнению диетологов, проростки обладают уникальными питательными свойствами и способны одарить организм энергией и силой. Росточки красной капусты, например, очень богаты витамином С, редьки — витамином Е.Нельзя не сказать и о вкусе проростков. Например, молодые побеги рукколы обладают насыщенным пряным вкусом. Кунжутные – слегка горчат, гречишные — немного сладковатые, с травяным привкусом. Лучше всего для проращивания подходят семена пшеницы, ячменя, ржи, кукурузы, бобовых, риса, гречихи, подсолнечника, тыквы, льна, овса, редиса, редьки.Выбирая зерна, помните, что обычные семена, предназначенные для посева на огороде, не подойдут, потому что их обрабатывают химикатами. Чечевицу, маш и нут можно купить в обычном магазине, а вот голозерный овес, рожь и пшеницу — в аптеках. Остальные семена придется заказывать в магазинах здорового питания или через интернет.Как проращивать семена?Сначала замочи их на 8–12 часов. После этого тщательно промой, переложи в миску и накрой влажной марлей. Через 12 часов появятся первые ростки. Когда они достигнут длины в 2–7 см, их можно будет использовать в пищу.Помни, что если у тебя есть проблемы с органами пищеварения, то проростки следует употреблять с большой осторожностью. Злаковые нельзя есть при непереносимости глютена. А вот гречишные показаны практически всем (но не более 1 горсти в день).РукколаРостки имеют приятный пряный вкус. Идеально дополнят мясные блюда, а также смузи.ЧеснокЭти проростки отличаются ярким ароматом, гармонирующим с блюдами из мяса и рыбы.БазиликПроростки богаты витамином С. Подходят для приготовления блюд итальянской кухни.СвеклаЭти красные ростки придадут смузи или салатам необычный легкий земляной вкус.РедисДобавь проростки в салат из огурцов и помидоров, чтобы придать пикантные нотки.ГорошекЕго проростки содержат рекордное количество витаминов С и группы В.ГречкаЕе нежные зеленые побеги очень богаты ценными аминокфислотами и белком.Красная капустаРостки ее отлично проявляют себя в составе овощных смузи.БрокколиУкрась этими проростками картофельное пюре, пасту или салат.