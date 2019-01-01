Эти простые советы помогут оздоровить почки и печень

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Названы пять рекомендаций для оздоровления.По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), у каждого десятого жителя нашей планеты есть проблемы с почками. Заболевания, затрагивающие наши почки, как правило, протекают без симптомов, пока, наконец, не превращаются в серьезную проблему.То же самое касается и нашей печени, этим важным органом, связанным с нашей пищеварительной системой и от которого зависит нашей общее хорошее самочувствие. Обычно мы мало заботимся о нем.Есть простые и базовые правила, придерживаясь которых вы улучшите свое качество жизни. Мы приглашаем вас познакомиться с нами.1. Одна столовая ложка оливкового масла с небольшим количеством лимонного сокаВыпейте натощак одну столовую ложку оливкового масла с несколькими каплями лимонного сока, это поможет вывести токсины из организма и улучшить работу почек и печени.Содержащиеся в масле незаменимые жирные кислоты, а также витамин С позволят очистить организм от токсичных веществ и укрепить эти органы, благодаря минералам и витаминам. Для этого достаточно всего лишь 10 мл оливкового масла 5 мл лимонного сока.Принимайте это средство натощак, в течение 4 дней подряд , затем сделайте перерыв на четыре дня и повторите. Вы увидите, насколько хорошо это средство предотвращает запоры и улучшает пищеварение.2. Органический яблочный сок или клюквенный сокВы можете комбинировать их по своему желанию. Вы можете пить органический яблочный сок в течение пяти дней на завтрак, а затем заменить его на клюквенный.Эти соки очень подходят для следующих целей:Яблочная кислота поможет нам удалить отходы из организма, предотвращая образование камней в почках и размягчая потенциальные камни в желчном пузыре, чтобы их было легче вывести.В то время как клюквенный сок действует как прекрасное защитное средство для наших почек. Он предотвращает развитие инфекции, защищает стенки мочевого пузыря от бактерий и улучшает работу почек. Пейте его в натуральном виде, без добавления сахара.3. Движение защитит вашу печень и почкиВсегда сохраняйте активность, делайте небольшой комплекс упражнений каждый день, это поможет регулировать наше кровяное давление и заботиться о здоровье сердца, что очень важно для поддержания здоровья почек.Ежедневные прогулки в течение получаса и некоторые аэробные упражнения также помогут предотвратить набор лишнего веса, что крайне важно для того, чтобы организм не накапливал лишний жир и облегчения нагрузки на печень.4. Минеральная вода полезна для вашего телаНасыщение организма водой является одним из главных ключей к здоровью не только нашей печени и почек, но и всего нашего организма.Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов напоминает, что женщины должны пить в среднем 1,6 литра воды в день, а мужчины около 2 литров.Тем не менее, количество выпиваемой воды еще зависит от нашей ежедневной активности и погоды. Старайтесь пить воду со слабой минерализацией и низким содержанием натрия, она более полезна для нашего сердца и почек.Всегда стоит изучать этикетку на бутылке воды, ведь это тоже является заботой о нашем здоровье.5. Лучшие продукты, которые обязательно должны присутствовать в вашем рационеОвощи из семейства крестоцветныеСкорее приготовьте себе вкусный ужин из брокколи, брюссельской капусты, белокочанной или цветной капусты… Заправьте капусту небольшим количеством оливкового масла и добавьте немного яблочного уксуса, если хотите, но никогда не пренебрегайте этими овощами, потому что они помогают очистить наше тело от тяжелых металлов и токсинов.Горькие разновидности зеленого салатаВероятно вас может отпугнуть их излишне сильный вкус, но такие зеленые овощи, как цикорий, одуванчик, руккола или эскарола хорошо подходят для оптимизации работы почек и улучшают состояние печени. Заправьте их небольшим количеством лимонного сока и это еще больше усилит их полезные свойства.Смузи из яблока и свеклыЭтот смузи обладает очищающим и тонизирующим действием. Будет полезно пить его два раза в неделю, он обладает приятным вкусом и поможет вам очистить кровь, вывести токсины, а также облегчит работу почек и печени.Фрукты, богатые антиоксидантамиФрукты, богатые витамином С необходимы для укрепления печени и почек. Они защищают их от воздействия свободных радикалов, а также помогают устранить вредные вещества.