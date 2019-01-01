Врачи попробуют лечить рассеянный склероз голоданием

Рассеянный склероз относится к категории аутоиммунных заболеваний.Может ли голодание в режиме через день помочь жертвам рассеянного склероза? Ученые полагают, что ограничение калорий уменьшает проявление симптомов.Нельзя исключить, что регулярное голодание даст надежду людям, столкнувшимся с рассеянным склерозом. Учёные из Университета Вашингтона в Сент-Луисе считают, что таким образом можно снизить выраженность симптомов неизлечимой неврологической болезни. После экспериментов на лабораторных мышах, симптомы рассеянного склероза которых значительно уменьшились после голодания в режиме через день, учёные начинают наблюдения на людях. Они полагают, что изменения в диете помогут манипулировать иммунной системой.МедикФорум напоминает, что рассеянный склероз относится к категории аутоиммунных заболеваний, при которых иммунитет становится гиперактивным и начинает атаковать собственное тело. Теперь появилась теория о том, что активностью иммунитета можно управлять посредством радикальных изменений в питании, а не только специфических лекарств. Рассеянный склероз повреждает миелиновую оболочку нервов в мозге и нервной системе, из-за чего проводимость сигналов от мозга к остальной части тела нарушается. Жертвы рассеянного склероза сталкиваются с нарушением координации и потерей управляемости телом, из-за чего они часто оказываются в инвалидной коляске.В ходе клинического исследования половина пациентов будут придерживаться нормальной диеты, а вторая половина перейдет на особый режим питания, при котором 5 дней в неделю они будут есть нормально, а два следующих дня употреблять не более 500 калорий в сутки. Исследователей интересует, могут ли эти изменения в рационе повлиять на выраженность симптомов рассеянного склероза, как это уже произошло у лабораторных мышей.