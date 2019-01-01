Названа неожиданная польза физических упражнений

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Исследователи измеряли активность мозга участников.Ученые Университета Макгилл в Канаде выяснили, что усвоение нового моторного навыка происходит быстрее, если сразу после обучения делать кратковременные физические упражнения в течение 15 минут. По мнению исследователей, это поможет ускорить реабилитацию пациентов, перенесших инсульт или пострадавших от травмы.В эксперименте приняли участие 25 добровольцев, которым было предложено выполнить две различные задачи. Первая заключается в использовании динамометра для управления постоянно перемещающимся курсором между красными прямоугольниками на экране монитора. От силы нажатия на динамометр зависело, как высоко курсор поднимется. Затем часть испытуемых делала физические упражнения, а часть — отдыхала. При этом исследователи измеряли активность мозга участников с помощью электроэнцефалографии.Через 30, 60 или 90 минут после сессии упражнений или отдыха добровольцы выполняли сокращенную версию предыдущей задачи, в ходе которой необходимо было просто несколько раз нажать на динамометр с силой, достаточной для того, чтобы «тронуть» курсором определенные прямоугольники. Через восемь и 24 часа участники повторили выполнение первой задачи.Оказалось, что те, кто выполнял физические упражнения, более эффективно и с меньшей мозговой активностью могли повторить задачу, чем те, кто не тренировался. У этих участников навык хорошо сохранился и спустя 24 часа, что говорит о лучшей консолидации моторной памяти.