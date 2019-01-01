Безопасных арбузов в начале июля быть не может

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На рынках уже торгуют первыми арбузами, хотя до «официального» сезона еще почти месяц. Эксперты рекомендуют не спешить и подождать августа, чтобы плоды, которые попадут на ваш стол, были полезными и безопасными.Арбуз является одной из самых полезных ягод. Он на 90% состоит из воды и содержит очень мало белка и практически не содержит жиров, так что не нарушит ни одну диету. В плодах содержится клетчатка, пектины, гемицеллюлоза, витамины, фолиевая кислота, каротин и множество других ценных для организма веществ.«Арбузы обладают способностью выводить из организма вредные токсины, но только при условии, что сам арбуз свежий, натуральный и выращенный без химии и вредных веществ. Но не уверена, что такие уже есть в продаже. Потому настоятельно рекомендую не рисковать, а дождаться сезона.Арбузы, как и все бахчевые, накапливают в себе различные нитраты, такие как фосфор, калий и другие, - они содержатся в почве и используются для удобрения грунта и ускорения созревания урожая. Нитратные арбузы способны вызвать сильное отравление, особенную опасность они представляют для детей, потому даже если решите на собственный страх и риск купить первые арбузы, не смейте угощать ими ребенка» - говорит врач.В арбузах, помимо прочего, могут развиваться опасные микробы – они могут быть у удобрениях, которыми их поливают, а также попасть на ягоды с земли, на которой они лежат. Потому очень важно приобретать арбузы с неповрежденной корочкой, так как в них микробы и вредоносные бактерии уже попали вовнутрь.«А дыня опасна сама по себе – ее нельзя смешивать с другими продуктами. Иначе можно получить серьезное нарушение пищеварения. Помните, что дыня – это самостоятельный продукт, ее не стоит есть после обеда, так как с большинством продуктов она не совместима» - предупреждает врач.При этом специалист акцентировала внимание на том, что множество отравлений происходит в результате покупки разрезанных арбузов и дынь, упакованных в пищевую пленку. Перед разрезанием их редко кто моет и все бактерии попадают на мякоть, плюс не факт, что разрезали ягоды чистым ножом и на стерильной поверхности. А прикрыв срез пищевой пленкой, продавцы фактически создают для бактерий идеальные условия для быстрого распространения.