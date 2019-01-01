Переизбыток соленой пищи и курение могут стать причиной отечности лица и ног

Летом отеки зачастую происходят из-за того, что жидкость просто не успевает во время выходить из организма, либо ее «держит» в тканях чрезмерное количество употребленной соли.

«Отеки - это избыточное скопление жидкости и видны невооруженным взглядом они становятся, когда задержка жидкости в организме составляет у взрослого человека более 2 литров. Если у вас нет хронических заболеваний и проблем с сосудами, вы не злоупотребляете спиртными напитками и солеными блюдами, а отеки все равно возникают, - самое время пересмотреть свой распорядок дня и рацион», - говорит эксперт.

Очень важно как следует высыпаться и попытаться наладить свой рацион. Нужно постараться хотя бы засыпать и просыпаться, обедать и ужинать в одно и то же время.

«Кстати, стать причиной утренних отеков может быть и курение поздним вечером. Никотин вызывает задержку жидкости в лицевых тканях, ну а если вы еще и запиваете сигаретку бокальчиком вина или алкогольным коктейлем – можете вообще не удивляться своему отражению в зеркале после пробуждения», - предупредила врач.
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