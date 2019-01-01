Морская вода поможет подтянуть фигуру

В состав морской воды входит множество полезных минералов и микроэлементов. Йод, магний, кальций, кремний, натрий, фосфор, железо, никель, медь, азот, гелий наш организм впитывает через кожу, что прекрасно влияет на ее состояние и фигуру.По словам специалиста, отдых на морском побережье обладает комплексным оздоравливающим действием и даже способен «подтянуть» фигуру. Соленая вода, обогащенная минералами, нормализует терморегуляцию, повышает жизненный тонус организма, благодаря чему достигается эффект укрепления защитных сил нашего организма.«Плаванье и легкие подпрыгивания в море на волнах – это своеобразный мягкий массаж. Он отлично влияет на состояние сосудов, омолаживает и даже подтягивает проблемные участки. Морская соль лечит отечность и избавляет от мелких прыщиков, раздражений и ссадин.А еще соленая вода – прекрасное средство для похудения. Микроэлементы, которыми она насыщена, активно выводят токсины из организма, волны мягко выполняют антицеллюлитный массаж, а если вы не просто дрейфуете на матрасе, а активно плаваете, то, к тому же, получаете отличную зарядку и нагрузку на все основные группы мышц» - отметила врач.При этом специалист отметила, что наиболее полезным является купание в море и плаванье ранним утром, когда вода еще не успела как следует прогреться, а вот после 11 утра – с пляжным отдыхом стоит сделать перерыв, хотя бы до 16- 00, а лучше и вовсе до 16-30 – 17-00.