Отказ от кофеина, и фрукты помогают пережить перепады погоды

Перепады температур и атмосферного давления могут не только спровоцировать головные боли и снижение работоспособности, сонливость, но и оказать негативное влияние на функции надпочечников.В перепадах температуры за окном кроется не менее серьезная опасность, а во время ливней и пасмурной погоды многие чувствуют себя подавленными и раздражаемся без повода, снижается работоспособность. Специалисты называют такое состояние метеоневрозом. Он нередко сопровождается расстройствами желудка и головными болями.«В такие периоды рекомендуется питаться небольшими порциями четыре-пять раз в день, причем основу рациона должна составлять растительная пища. Включите в свой рацион цитрусовые, щавель, петрушку, томаты, оливки, говяжью печень, красную икру. Из-за обилия полезных микроэлементов, витаминов А, С и Р, такой рацион положительно повлияет и поддержит функции нервной системы и кровеносных сосудов», - говорит врач.Стоит также ограничить любые кофеиносодержащие напитки. Вместо кофе и чая пейте травяные чаи, отвар плодов шиповника и домашние компоты.