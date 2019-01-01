При метеозависимости важно избегать стрессов и нагрузок

Метеозависимость в той или иной мере страдает большая часть населения планеты, потому специалисты настоятельно рекомендуют в периоды смены погоды максимально снизить стрессы, правильно питаться и ограничить нагрузки.Один из главных советов для отличного самочувствия во время погодных капризов – стараться избегать стрессов. Но избавить от стресса уставший организм практически нереально, потому так важно хорошенько высыпаться. В такие дни увеличьте свой сон до 9-9.5 часов. Причем, важно не просыпаться позже, а пораньше засыпать. Ведь самым полезным считается сон с 11 вечера до 2 часов ночи.«У большинства работающих украинцев нарушен график жизни – в будни дни они просыпаются в 6-7 утра, в выходные спят намного дольше, еще и ложатся спать в обед, не говоря уже о том, что практически никто не придерживается правильного графика питания.Ложиться спать в 10-10.30 вечера, как того требуют биоритмы, многие не привыкли. Но стоит все же попытаться, особенно когда погодные условия создают дискомфортные ощущения. Если вы не можете сразу уснуть, попробуйте расслабиться с помощью теплой ванны с добавлениями эфирных масел, которые способствуют расслаблению. Либо выпейте на ночь теплый мятный или ромашковый чай, вместо сахара используйте ложечку меда. Этот вкуснейший напиток поможет вам выспаться, обеспечит здоровый и глубокий сон с нормальным чередованием фаз. Можно также выпить легкое успокоительное (только не переборщите с дозировкой без согласования с врачом, иначе рискуете навредить себе) - 20 капель настойки пустырника, боярышника или валерианы на треть стакана воды.Очень важно, проснувшись, не вскакивать сразу с кровати. Пусть ваше пробуждение будет медленным и приятным», - советует врач.Спортивные тренировки в зале или силовой фитнесс лучше заменить йогой или зарядкой. А вот совсем отказываться от физической загрузки не стоит. Во-первых, посильные упражнений улучшают тонус сосудов, но и способствуют выработке эндорфина – гормона, который повышает настроение.