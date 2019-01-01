Названы самые распространенные причины боли в груди у женщин

Важно вовремя обратить внимание на проблему.Боль в груди — частый симптом, особенно характерный для репродуктивного возраста. По оценкам специалистов, порядка 70% женщин испытывают боль в груди в какой-то период своей жизни, но только около 15% из них нуждаются в лечении.Тяжесть и расположение боли в груди могут различаться в зависимости от основной причины. Боль может затрагивать как грудь, так и область подмышек.Киста молочной железыИногда изменения молочных протоков или желез могут приводить к образованию кист. Киста молочной железы обычно ощущается как мягкий или твердый комок в груди. Иногда киста груди может вызывать боль. Такие кисты обычно уменьшаются или исчезают после наступления менопаузы.Лекарственные препаратыНекоторые лекарства могут способствовать появлению боли в груди. К таким препаратам относятся:Препараты, влияющие на репродуктивную гормоны;Некоторые препараты для лечения психических заболеваний;Препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.Хирургия грудиЛюбые операции, проведенные на груди, могут привести к появлению боли. Это может быть результатом повреждения нервов или воспаления. Боль может появляться на поверхности или в глубине груди. Долгосрочные последствия хирургии также могут включать:Повышенную чувствительность;Боль при прикосновении к поврежденной области;Снижение чувствительности и онемение;Невозможность поднять руку над головой.КостохондритКостохондрит — это воспаление хряща, соединяющего ребра и грудную клетку. При костохондрите боль может ощущаться в области молочной железы. Состояние обычно затрагивает женщин и людей старше 40 лет.Фиброзно-кистозная болезньФиброзно-кистозная болезнь может привести к появлению боли и отека. Возможны также выделение из сосков. Это состояние не является опасным для здоровья и не повышает риск развития рака молочной железы. Чаще всего это состояние затрагивает женщин в возрасте от 20 до 50 лет.МаститЧаще всего это состояние встречается при грудном вскармливании, однако оно может произойти и в другое время. Другие симптомы мастита включают повышение температуры, мышечную боль, усталость, покраснение, отек и боль.Плохо подобранный бюстгальтерБоль в груди может возникнуть из за неправильно подобранного бюстгальтера. Бюстгальтер должен быть правильного размера и хорошо поддерживать грудь.Рак грудиВ большинстве случаев рак груди не вызывает боли. Однако воспалительный рак молочной железы и некоторые виды опухолей могут приводить к появлению боли и дискомфорта в груди. Вам следует обратиться к врачу при появлении таких симптомов:Образование в груди;Боль или образование в груди, которые не исчезают после менструации;Любые выделения из сосков;Необъяснимая боль в груди;симптомы, связанные с инфекцией молочной железы, такие как покраснение, гной или повышение температуры тела.