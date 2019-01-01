Самые распространенные ошибки в процессе лечения ребенка

Несмотря на лучшие намерения, действия родителей нередко могут замедлить процесс восстановления и ослабить иммунную систему ребенка и естественные способности организма защищаться от инфекций.Лихорадка — это союзник, а не врагЭто состояние, которое часто вызывает большое беспокойство родителей. Боимся ее и хотим как можно скорее ее устранить. Это ошибка. Лихорадка не является заболеванием, в организме ребенка идет борьба с вредными микробами и организм сам хочет избавиться от них, именно с помощью повышения температуры тела. При более высокой температуре болезнетворные микробы умирают, значительно увеличивается активность иммунной системы и начинается выработка большего количества антител. Лихорадка, таким образом — один из защитных механизмов организма и во время инфекции является союзником.Естественные методы борьбы с жаромЕсли температура высокая, а ребенок разгоряченный, то можем делать ему холодные, но не ледяные, компрессы на поверхность тела. Когда у ребенка озноб и ему холодно, полезны будут травяные чаи из цветов липы или черной бузины, с добавлением имбиря, корицы, гвоздики, подслащенные медом или соком из малины. Они оказывают разогревающее и потогонное действие.Кашель, тормозить или стимулировать?Это физиологический рефлекс и направлен на удаление мокроты, грязи и всего, что может затруднить правильное дыхание. Это один из основных защитных механизмов дыхательной системы.Введение лекарственных средств усиливающих мокрый кашель — это вредные действия! Желательно, давать детям травы, которые разжижают слизь и облегчают ее отхаркивание и синтез. Такими эффектами обладают тимьян, анис, подорожник.Больше проблем доставляет кашель сухой. Скорее, это признак неблагоприятный, он может привести к удушью и часто сохраняется еще долго после инфекции. Поэтому этот вид кашля нужно активно лечить, однако не достаточно использовать препараты противокашлевые, нужно еще увлажнять слизистую оболочку глотки и верхних дыхательных путей, которые при сухом кашле подвергаются сушке и раздражению.Очень хорошие результаты приносит употребление компота из груш и миндаля. Малыши с удовольствием пьют такой милый и теплый напиток. Кроме того, можете приготовить травяные противокашлевые отвары из солодки и алтея или настой из листьев алтея. Благотворное действие оказывают также ингаляции из эфирных масел — соснового и анисового.ДиареяПонос у ребенка чаще всего появляется в результате инфекции кишечника или дыхательных путей. Как диарея, так и рвота являются оборонительными реакциями организма, который пытается выбросить наружу то, что повредит ребенку. Поэтому быстрое подавление диареи в этом случае помешает. Микробы останутся в кишечнике надолго. Поэтому лучше воздержаться от лечения диареи препаратами, которые ее остановят. Стоит дать организму шанс естественно очиститься. Конечно, если состояние ребенка является тревожным, потребуется визит к педиатру или даже в больницу.Стоит дать препарат с пробиотиками. Эти полезные бактерии, укрепят естественную бактериальную флору, улучшают регенерацию кишечника и уменьшат продолжительность диареи. Во время болезни необходимо также изменить рацион питания ребенка, давать легко усваиваемую пищу, рис с морковью, тушеные яблоки, сухари. Лучше отказаться от молочных продуктов, молока, сладостей, фруктовых соков и сырых овощей и фруктов.Не будем зацикливаться на сыпиСыпь — это изменения на коже, которые может сопровождать зуд, покраснение, отек. Виды сыпи бывают разные, как и их причины. Каждую из них следует обсудить с педиатром или дерматологом, потому что они бывают результатом вирусных заболеваний детского возраста — ветряная оспа, краснуха, скарлатина или аллергии.Стоит знать, что кожа — один из способов очищения организма. Она самостоятельно дышит, впитывает и выводит различные вещества. Любые изменения, появляющиеся на коже, включая сыпь, часто являются именно формой очищения, детоксикации тела.Поэтому не стоит начинать борьбу с изменениями кожи у детей с сильных стероидных мазей. Лучше применять натуральные мази травяные, помогающие справляться с недугами, они нежные, но не менее эффективные, например мазь календулы, гель алоэ вера или мазь ромашки.Помните, что хорошее самочувствие ребенка — это важно, однако стоит знать собственные защитные механизмы организма, которые облегчают процесс выздоровления.