Как сон влияет на риск развития рака

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Есть ли лучшее чувство, чем пробуждение после действительно хорошего ночного сна? Это ощущение может свидетельствовать о том, что хороший, качественный сон для вас, это не только решение проблем на следующий день, но ваше долгосрочное здоровье и хорошее самочувствие. Растущий объем исследований взаимосвязи между сном и хроническими заболеваниями свидетельствует, что возможна связь между закрытыми глазами ночью и вашими шансами быть диагностированным с такой болезнью, как диабет или рак в будущем.Рак — это чрезмерный рост клеток, которые в противном случае были бы отрегулированы или отремонтированы, прежде чем они выйдут из-под контроля. Большая часть работы организма по регулированию этого роста клеток происходит во время сна. «Так много всего происходит, когда мы спим», — говорит Аманда Фиппс, эпидемиолог и исследователь в Исследовательском центре рака Фреда Хатчинсона в Сиэтле. «Это время, когда мы наиболее эффективно восстанавливаем повреждение ДНК. Во сне происходит контроль роста клеток, включение определенных генов и отключение других, продвижение иммунной системы. Сон — это время для восстановления наших органов и даже больше.Если этот период времени, когда тело занято перезагрузкой и укреплением своей защиты, хронически укорочено или разрушено, то в конечном итоге мы можем иметь серьезные последствия в виде риска развития рака.«С биологической точки зрения у нас есть много веских причин подозревать, что недостаточный сон, хронический спад сна или короткая продолжительность сна могут повлиять на развитие рака», — говорит Фиппс. «Мы знаем, что, когда людям не хватает сна, когда они хронически лишены сна, это может привести к хроническому воспалению и резистентности к инсулину». Хроническое воспаление связано с несколькими видами рака, а резистентность к инсулину является предшественником диабета, который возникает, когда ваши клетки не реагируют должным образом на инсулин, который вырабатывается в поджелудочной железе и помогает вашим клеткам поглощать глюкозу из вашей крови.»Кроме того, «неадекватный сон также приводит к подавлению уровня мелатонина»,-гормону, который способствует сну и «может играть роль в защите от повреждения ДНК, а также действует как супрессор опухоли. Когда мы не получаем достаточного сна, все это теоретически может создать основу для развития рака», — говорит она.Несколько исследований за эти годы подтвердили мнение о том, что недостаток сна и плохое качество сна могут быть связаны с риском рака, особенно при раковых заболеваниях легких и колоректального рака . Исследование 2017 года в журнале Environmental Health Perspectives отметило повышенный риск рака молочной железы среди участников, у которых было более высокое облучение ночным светом. Эти результаты подтверждают мнение о том, что нарушенные циркадные ритмы являются частью этого уравнения.Циркадный ритм — это «24-часовой цикл ночи и дня или сна и бодрствования», объясняет Фиппс. «Так многие из наших физиологических функций зависят от него и синхронизируются с этим циклом. Когда мы не получаем достаточного количества сна, или мы начинаем нарушать сон и просыпаться среди ночи из-за света или шумового загрязнения, кричащего ребенка, позывам в туалет или апноэ во сне — все это действительно влияет на нашу способность поддерживать здоровый циркадный ритм. И когда наши суточные ритмы нарушаются, все физиологические функции, привязанные к этому ритму, также могут выйти из ранвовесия, в том числе и контроль роста клеток, восстановление повреждения ДНК и экспрессии генов. Речь идет не только о продолжительности сна, но и о здоровом сне, а также о качественном сне, который соответствует его срокам.Хотя связь между сном и риском раком может показаться логичной, обнуление того, как эти два понятия связаны, является сложной задачей, говорит д-р Кала Вишванатан, профессор онкологии и эпидемиологии в комплексном онкологическом центре Джонса Хопкинса Киммеля в Балтиморе. Как эпидемиолог рака и онколог-медик, Вишванатан говорит, что сложное дело точно измерить продолжительность сна и качество сна у участников исследования и проконтролировать, как каждый из них впоследствии превращается в риск рака и смерти. Она говорит, что исследователи, изучающие сон и то, как он связаны с раком, могут измерять сон по-разному — либо ретроспективно обобщать количество и качество сна за несколько лет назад, либо запрашивать карту текущей продолжительности сна и его качества, а затем пытаться отслеживать их позже, чтобы увидеть, как у многих из обследуемых людей развился рак.Таким образом, ответ на вопрос, влияет ли сон на риск рака, на данный момент, не является полным, но Вишванатан говорит, что она думает, что наши современные технологии фитнеса могут добавить новые детали к нашему пониманию риска сна и рака в ближайшем будущем . «В мире Fitbits и новых технологий, которые измеряют такие вещи, как сердечный ритм и сон, есть отличная возможность получить еще более подробное измерение сна». Рост искусственного интеллекта, машинное обучение и более сложные методы анализа данных, скорее всего тоже помогут использовать огромное количество данных, чтобы заполнить некоторые пробелы, касающиеся вопросов сна и рака. «Мы живем в захватывающее время, и можем понять эту проблему на более тонком уровне, — говорит она.В то же время мы знаем, что адекватный сон важен для здоровья по целому ряду причин, а не только для риска рака. Если вы боретесь с бессонницей, апноэ во сне (состояние, которое заставляет людей мгновенно перестать дышать во время сна и будит их много раз за ночь) или другими формами нарушенного сна, вы можете подумать о походе к специалисту в области сна для оценки вашего состояния и лечения.Этот специалист может помочь вам определить, есть ли у вас апноэ во сне или другое состояние, которое нарушает ваш сон и, возможно, повышает риск других заболеваний. Вы также должны выполнять набор упражнений для улучшения сна и времени пробуждения. Приятно спать в выходные подольше, но если вы полагаетесь на это, чтобы компенсировать бессонную неделю, «это не отменит тот ущерб, который вы причинили себе, лишившись нормального сна в течение пяти дней в неделю», — сказал он.Другие советы по гигиене сна включают в себя затемнение помещения, тишину и прохладу, а также много физических упражнений в течение дня, что также способствует здоровому сну. «Сегодня стоит вопрос о том, чтобы сделать сон приоритетом» , — говорит Фиппс. Ведь хороший сон является «фундаментальным для многих вещей».