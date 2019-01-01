5 натуральных продуктов, которые помогают сжигать жир

В последние годы рынок просто захватили продукты, которые помогают сжигать жир. Речь идет о пищевых добавках, которые обещают простой способ достичь идеальной фигуры.Однако, вам следует быть очень осторожными! По мнению специалистов, они не так уж безобидны. Многие из этих средств содержат химические соединения, безопасность которых не была подтверждены полностью. Возможно, их использование может со временем вызвать побочные эффекты.Несмотря на это, многие люди используют их. Считается, что это отличный способ для того, чтобы достичь хороших результатов, не прилагая к этому слишком много усилий.Проблема заключается в том, что не на всех они действуют одинаково. К сожалению, во многих случаях такие средства дают минимальный результат или не дают его вовсе.Вам полезно будет узнать, что есть 100% натуральные продукты, которые помогают сжигать жир. Они отлично дополняют диету и, что важно, они не вызывают побочных реакций.Речь идет о большом количестве натуральных ингредиентов. Благодаря их свойствам, мы теряем вес, но не подвергаем здоровье опасности. Возможно, они уже присутствуют в вашей диете.Какие натуральные продукты помогают сжигать жир?Натуральные сжигатели жира содержат питательные вещества, полезные для здоровья, обмена веществ и лимфотока.В частности, эти продукты рекомендуют для того, чтобы “разогнать” замедленный метаболизм и, следовательно, обеспечить более высокие затраты энергии.Помимо всего прочего, они подавляют чувство голода, снижают пищевое беспокойство. То есть, вы избежите лишних «перекусов».Еще они имеют высокую энергетическую ценность и помогают повысить производительность во время спортивных тренировок.Правда о продуктах, которые сжигают жирЭти продукты помогают сжигать жир и стимулировать процессы в организме, которые позволяют похудеть.Тем не менее, это не чудо-продукт для похудения. Вы должны дополнить их действие рядом других привычек, необходимых для здорового образа жизни.То, на сколько вы похудеете, зависит от метаболической активности вашего организма, а также вашей диеты и выполнения физических упражнений.Они будут абсолютно бесполезны, если ваша диета основана на жирах, сладостях и других калорийных продуктах.Какие из этих продуктов вы можете есть каждый день?Мы ни в коем случае не утверждаем, что ваша диета должна состоять только из этих продуктов. Тем не менее, это отличные пищевые добавки, которые помогут вам похудеть гораздо быстрее.1. АртишокиАртишоки богаты пищевыми волокнами, сложными антиоксидантами, витаминами и минералами. Поэтому они являются натуральным сжигателем жира №1.Их соединения стимулируют выделение желчи. Желчь — это вещество, которое отвечает за переваривание жиров.Они контролируют уровень холестерина и липидов, которые негативно влияют на здоровье сердечно-сосудистой системы.Обладают очищающими свойствами, а значит стимулируют выведение отходов.Действуют как естественное мочегонное средство, то есть, помогают выведению лишней жидкости.Кроме того, пищевые волокна артишока улучшают пищеварение и снимают пищевое беспокойство.2. Молочная сывороткаСыворотка богата белками высокого качества. Это питательные вещества помогают сжигать жир. Затем они направляют полученные калории на строительство мышечной массы тела.Аминокислоты, которые в ней содержатся, укрепляют мышцы и повышают расход энергии во время тренировки.Кроме того, этот продукт считается отличным сжигателем жира. Тело использует больше энергии для того, чтобы его обработать. Следовательно, вы быстрее худеете.3. Зеленый чайБез сомнения, зеленый чай является одним из лучших союзников для похудения! В нем мало калорий, однако он содержит мощные антиоксиданты и полезен для пищеварения.Своими преимуществами он обязан содержанию полифенола эпигаллокатехина галлата (EGCG). Это соединение улучшает обмен веществ и укрепляет печень.Оно стимулирует процесс, известный как термогенез. Данный процесс заключается в том, что вы сжигаете больше калорий.4. ГрейпфрутВсе любят этот вкусный цитрусовый плод! Он особенно полезен тем, кто хочет похудеть и не подвергать себя строгим или опасным диетам.Во-первых, он имеет мало калорий, обладает мочегонными и очищающими свойствами благодаря воде и антиоксидантам.Во-вторых, его пищевое волокно продлевает чувство сытости. Также оно помогает поддерживать оптимальное пищеварение.В-третьих, этот фрукт контролирует уровень глюкозы в крови. Это помогает оптимизировать расход энергии.5. Кайенский перецКайенский перец известен своим пряным ароматом и вкусом. Его часто используют в блюдах восточной кухни. А вы знали, что умеренных дозах он также помогает сжигать калории?Основное активное вещество кайенского перца — капсаицин. Он разогревает тело, а значит, расщепляет жиры.Помимо этого, кайенский перец помогает улучшить кровообращение и даже защищает органы выделительной системы. Именно они отвечают за удаление отходов.Итак, вы ищете продукты, которые сжигают жир, но при этом не наносят вред здоровью? Попробуйте эти натуральные продукты! С ними вы точно похудеете гораздо быстрее.