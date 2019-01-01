Как повысить сексуальное влечение без лекарств

Ученые установили, что «уснувшее» сексуальное влечение можно повысить простым способом – проводя немного времени на солнце.Специалисты утверждают, что снижение сексуальной энергии может быть связано с дефицитом витамина D. И наоборот: пребывание на солнце, способствующее более активной выработке данного витамина организмом, повышает сексуальный тонус. По мнению представителей науки, человек современного биологического вида, появившийся на планете около 80 тысяч лет назад, смог производить потомство и сохранить свой вид только благодаря своему обитанию в солнечных местах.В связи с этим исследователи дали следующую рекомендацию: тем, кто утратил сексуальную энергию, будет полезно находиться на солнце по полчаса в день в течение двух недель. Такие солнечные ванны благотворно действуют как на мужчин, так и на женщин, повышая производство тестостерона и эстрогена.Помимо того, солнечный ультрафиолет в умеренных дозах крайне благотворно влияет на нервную систему. Исследователями из Научно-технического университета Китая было установлено, что солнечный свет делает более активным рост и возникновение новых нейронов, приводя таким образом к улучшению когнитивной функции мозга.