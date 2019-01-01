Продукты, которые нельзя есть перед сексом

Специалисты составили «черный список» продуктов, от употребления которых они настоятельно советуют отказываться, если запланирован секс.В частности, научные эксперты рекомендуют не употреблять в пищу бобы и капусту, включая даже такую полезную как брокколи. Дело в том, что в процессе их усвоения организм задействует бактерии, высвобождающие метан, что приводит к вздутию живота и связанному с этим ощущению дискомфорта. Сексуальный пыл при этом может полностью пропасть.Кстати, по этой же причине не стоит жевать жвачку перед интимной близостью – она также помогает воздуху скапливаться в животе, вызывая распирающее ощущение. Особенно коварна мятная жвачка - ментол снижает уровень тестостерона.Кроме того, опасна в этом случае еда с высоким гликемическим индексом – очень сладкая и крахмалистая. Например, любимая многими картошка фри. Подобная пища повышает уровень глюкозы в крови и, как следствие, концентрацию инсулина. Человек при этом сначала испытает прилив энергии, а затем резкий спад тонуса и сильнейшее желание прилечь и заснуть.Энергетические напитки и газировка тоже в «черном списке». По словам экспертов, в составе таких напитков нередко содержится хинин (усилитель вкуса). Это вещество известно свойством резко понижать сексуальное желание.В то же время одним из лучших и очень простых способов повысить либидо являются солнечные ванны. Ученые установили, что солнечные лучи являются эффективным стимулятором производства гормонов, усиливающих сексуальность.