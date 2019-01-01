Названы уникальные свойства арбуза

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Лучше всего их начинать есть в августе.Арбузы содержат витамины В1, В2, С, РР, фолиевую кислоту и каротин.Из микроэлементов в нем есть калий, натрий, кальций, фосфор и медь, а также – клетчатка.Но самым ценным элементом арбуза является магний, который выводит из организма избыток холестерина, сохраняя эластичность кровеносных сосудов.Магний, который у арбузе, выводит из организма избыток холестеринаТакже магний предотвращает образование камней, нормализует работу кишечника, сохраняет эластичность мышц и предупреждает остеопороз. Арбуз рекомендуют употреблять людям для устранения отечности при сердечно-сосудистых нарушениях.Его стоит есть людям, страдающим циститом, нефрит, пиелонефрит, хронический гепатит, холецистит или дискинезия желчных путей, ведь арбуз не вымывает калий из организма.Сок арбуза прекрасно "чистит" от токсинов печень и способствует улучшению микрофлоры кишечника.Арбуз также будет полезен при малокровии, ревматизме, атеросклерозе, подагре, гипертонии, артрите и ожирении.А вот не стоит есть арбузы людям с повышенной кислотностью, заболеваниями поджелудочной железы, диабетом, сердечными заболеваниями и тем, у кого есть камни в почках.Людям с повышенной кислотностью и заболеваниями поджелудочной железы лучше отказаться от арбузов