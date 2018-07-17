Найден простой способ справиться с депрессией

Специалисты из Бразилии нашли легкий способ, как побороть депрессию.Ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что физическая нагрузка может помочь справиться с недугом.По мнению группы ученых из центра Ля Салле, для того чтобы избежать психического заболевания, человеку необходимо активно заниматься спортом.Специалисты провели исследование, в котором приняли участие более 250 тысяч человек. Было выявлено, что, вне зависимости от пола и возраста, физическая нагрузка позволяет поддерживать хорошее настроение и миновать эмоциональные срывы. Результаты своей работы ученые опубликовали в Сети.Отмечается, что это первый глобальный метаанализ, который доказывает, что физическая активность способствует защите населения от развития депрессии.Ученые надеются, что проведенное ими исследование поможет людям, страдающим от психических заболеваний, а также поспособствует популяризации здорового образа жизни.