Диетологи рассказали, как очистить организм от токсинов

Пять причин пить воду с лимоном по утрам.О полезных свойствах этого элементарного в приготовлении напитка, состоящего всего из двух ингредиентов, ходят легенды. И действительно, девушки по всему миру утверждают, что стакан воды с лимоном по утрам является главным залогом хорошего самочувствия на целый день.Рассказываем, как же действует лимонная вода на наш организм и чем она так хороша.Выводит токсиныСтакан теплой воды с лимоном по утрам очищает организм, выводя из него токсины и вредные вещества. Кроме того, такой напиток помогает улучшить работу органов ЖКТ, ускорить метаболизм и похудеть.Укрепляет иммунитетВесной, когда обманчивая жара в один момент сменяется сильными порывами ветра и дождем, необходимо особенно заботиться о защите от простуд и вирусных заболеваний. Витамин С, в избытке содержащийся в лимоне (лимон среднего размера содержит около 83 мг витамина С), укрепляет защитные силы организма и повышает сопротивляемость вирусам.Улучшает состояние кожиБлагодаря своей очищающей функции, о которой мы упоминали в первом пункте, теплая вода с лимоном является отличным средством для улучшения состояния кожи. Лимонный сок выводит шлаки и токсины из организма, а витамин С препятствует появлению морщин и преждевременному старению кожи.Насыщает организм антиоксидантамиЛимонный сок, содержащий в себе мощные антиоксиданты, отлично нейтрализует негативное воздействие свободных радикалов на наш организм. Благодаря этому, они снижают риск развития заболеваний сердца, диабета и инсульта, а также появления злокачественных опухолей.Стимулирует пищеварениеГлавная причина, почему теплая вода с лимоном должна заменить тебе кофе по утрам. Этот напиток буквально «будит» печень и запускает нормальные процессы пищеварения. Для более сильного эффекта добавь в лимонную воду мяту, а в течении дня можешь пить воду Сасси.Важно: если у тебя есть заболевания ЖКТ или любые другие хронические заболевания, перед началом употребления воды с лимоном по утрам посоветуйся со своим врачом.