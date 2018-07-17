Ученые разработали диету для продления молодости

Выбранный специалистами рацион помогает сохранить молодой внешний вид.Группа австрийских и немецких учёных на протяжении нескольких лет разрабатывала диету, которая направлена на увеличение продолжительности жизни.Как показывают исследования, выбранный специалистами рацион помогает сохранить молодой внешний вид.За основу учёные взяли знания о том, что с возрастом организм теряет важное химическое соединение спермидин, которое в первую очередь сохраняет молодость. Они предприняли попытки восполнить его утрату искусственным путем, что должно пойти на пользу. Специалисты провели исследования, в которых приняли участие около 900 человек.Участникам необходимо было заполнять анкеты, в которых они указывали, какое количество спермидина они потребляют ежедневно. Результаты показали, что люди, употреблявшие менее 60 микромоль спермидина испытывали проблемы со здоровьем в следующие 5 лет.Те, в чьем рационе содержалось больше количество химического соединения, чувствовали себя значительно лучше. Эксперты отметили, что высокая концентрация спермидина наблюдается в таких продуктах, как: капуста, горох, грибы, орехи, картофель и сыр. Их умеренное потребление позволит сохранить молодость дольше.