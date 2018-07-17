Названы сроки, за которые усваиваются разные продукты

Разная пища имеет разное время переваривания.Мало кто задумывается о времени переваривания пищи. И напрасно, ведь эта информация очень важна для здоровья. Время переваривания различных продуктов в желудке может значительно отличаться.Врачи настоятельно не рекомендуют смешивать продукты, которые требуют разного времени переваривания. Ведь это вызывает тяжесть в желудке, образование шлаков и процессы гниения.Пока пища находится в желудке, белки и жиры полностью успевают расщепиться. Вы сможете рассчитать время и постараться не есть, зная, что пища всё еще переваривается. Это поможет избавиться от привычки переедать. Старайтесь не есть за 4 часа до сна, чтобы желудок отдохнул.Учитывайте время переваривания различных продуктов, и вы забудете о проблемах с пищеварением и лишним весом.