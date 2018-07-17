Эксперты рассказали, чем грозит мозгу жара

Жаркая погода способствует снижению интеллектуальных способностей, что подтвердила новая работа американских ученых из Гарвардского университета. Ранее подобное влияние жары отмечалось в отношении пожилых людей, но в этот раз исследователи констатировали: жара угнетает когнитивную функцию у людей всех возрастов.В публикации журнала PLoS Medicine исследователи рассказали о том, что ими ставилась задача проверить влияния жары на умственный потенциал молодых людей, для чего они вели наблюдения за жизнью студентов в одном из общежитий Бостона. В частности, была отобрана группа из 48 человек, половина из которых жила в комнатах с кондиционерами, а половина - в более старых зданиях, не оборудованных кондиционерами.В итоге авторы проекта смогли убедиться в том, что у людей, которые были вынуждены жить в период усиления жары без кондиционеров, когнитивная функция за период наблюдений значительно снизилась: при тестировании они демонстрировали более медленную реакцию и ухудшившуюся способность запоминать информацию.Любопытно, что самый сильный спад умственных способностей у молодых людей пришелся на момент, когда жара спала, и наступили первые дни с более прохладной погодой. Ученые отметили, что нагревающиеся в жаркую погоду здания оказывают на находящихся в них людей тепловое воздействие даже тогда, когда на улице уже нет изнуряющего зноя. При этом замедляется активность не только физиологических процессов, но и умственной деятельности – люди начинают хуже соображать и становятся медлительнее, причем, это происходит практически со всеми.В другом исследовании, о котором уже писал МедикФорум, учеными было замечено негативное действие на функционал мозга затяжной пасмурной погоды. Жару выносить тяжело, но и отсутствие солнца длительное время плохо сказывается на нервной системе и провоцирует развитие психических расстройств.