Сухофрукт, который уничтожает раковые клетки

Зизифус или красный (китайский) финик, используемый в китайской медицине для лечения бессонницы, потери аппетита и диареи, также предположительно может эффективно уничтожать раковые клетки. Об этом заявили исследователей из Королевского химического общества в Великобритании.В лабораторных условиях учеными были протестированы присутствующие в красном финике химические соединения. Выяснилось, что эти вещества запускают процессы, ведущие к самоуничтожению раковых клеток легких, груди и предстательной железы.«Гибель раковых клеток в данном случае возникает в результате внутреннего стресса в опухолях», - отметили специалисты.В частности, в плодах зизифуса были найдены восемь соединений, которые, как полагают исследователи, могут использоваться в борьбе с раком. Четыре из них ослабляют потенциал выживаемости раковых клеток, еще четыре способствуют возникновению повреждений в структуре опухолевых составных.В Китае, где традиционно чтят красный финик, считается, что ежедневное употребление этого фрукта способствует сохранению молодости, а также продлению жизни. По словам ученых, в сравнении с обычными финиками в этом содержится в 32 раза больше витамина С.Теперь представители науки попробуют решить вопрос о том, как именно экзотические плоды могут помочь в терапии онкологических болезней у людей.