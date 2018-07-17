Названа главная ошибка, совершаемая при мытье рук

Эффективность гигиенической процедуры значительно снижается из-за этой ошибки.Министерство сельского хозяйства США провело исследование, которое доказало, что примерно 97% людей неправильно моют руки. Это чревато загрязнением еды и поверхностей, образованию болезней, которые передаются через продукты питания.Дело в том, что большинство людей не моют руки в течение 20 секунд. А именно такое количество времени рекомендует Центр по контролю и профилактике заболеваний. Если мыть руки меньше по времени, то далеко не все микробы умрут, сотни тысяч их останется на руках.В исследовании приняло участие 383 человека на шестиэкспериментальных кухнях. Учёные полагали, что неправильное мытье рук ведет к перекрестному загрязнению. Примерно в половине случаев участники распространяли бактерии на кухонные приборы, а в 11% случаев – на ручки холодильников.Кроме того, согласно исследованию Мичиганского университета, в 2013 году, лишь 5% людей правильно мыли руки.– Микробы нельзя никак ощутить. Лишь хорошенько вымыв руки, вы можете защитить еду для себя и свою семью от заражения бактериями. А также важные поверхности кухни, – говорит исполняющая обязанности помощника министра по безопасности пищевых продуктов Министерства сельского хозяйства США Кармен Роттенберг.Итак, как же все-таки нужно их мыть?1. Смочите руки чистой проточной водой;2. Намыльте руки;3. Намочите руки и протрите вместе с мылом. Обязательно промойте ногти, подушечки пальцев и между фалангами;4. Промывайте руки с мылом не меньше 20 секунд;5. Промойте руки чистой проточной водой;6. Высушите руки чистым полотенцем или горячим воздухом.Отметим, что многие участники эксперимента не сушили руки при помощи чистых полотенец. А это является не менее важным фактором, считают учёные.В недавнем исследовании Университета Маврикия на 49 из 100 полотенец нашли множество бактерий, которые обычно встречаются в организме человека – золотистого стафилококка и кишечной палочки. Чаще всего это происходит, когда человек один полотенцем вытирает посуду и руки.