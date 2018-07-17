Названа главная ошибка, совершаемая при мытье рук
Министерство сельского хозяйства США провело исследование, которое доказало, что примерно 97% людей неправильно моют руки. Это чревато загрязнением еды и поверхностей, образованию болезней, которые передаются через продукты питания.
Дело в том, что большинство людей не моют руки в течение 20 секунд. А именно такое количество времени рекомендует Центр по контролю и профилактике заболеваний. Если мыть руки меньше по времени, то далеко не все микробы умрут, сотни тысяч их останется на руках.
В исследовании приняло участие 383 человека на шестиэкспериментальных кухнях. Учёные полагали, что неправильное мытье рук ведет к перекрестному загрязнению. Примерно в половине случаев участники распространяли бактерии на кухонные приборы, а в 11% случаев – на ручки холодильников.
Кроме того, согласно исследованию Мичиганского университета, в 2013 году, лишь 5% людей правильно мыли руки.
– Микробы нельзя никак ощутить. Лишь хорошенько вымыв руки, вы можете защитить еду для себя и свою семью от заражения бактериями. А также важные поверхности кухни, – говорит исполняющая обязанности помощника министра по безопасности пищевых продуктов Министерства сельского хозяйства США Кармен Роттенберг.
Итак, как же все-таки нужно их мыть?
1. Смочите руки чистой проточной водой;
2. Намыльте руки;
3. Намочите руки и протрите вместе с мылом. Обязательно промойте ногти, подушечки пальцев и между фалангами;
4. Промывайте руки с мылом не меньше 20 секунд;
5. Промойте руки чистой проточной водой;
6. Высушите руки чистым полотенцем или горячим воздухом.
Отметим, что многие участники эксперимента не сушили руки при помощи чистых полотенец. А это является не менее важным фактором, считают учёные.
В недавнем исследовании Университета Маврикия на 49 из 100 полотенец нашли множество бактерий, которые обычно встречаются в организме человека – золотистого стафилококка и кишечной палочки. Чаще всего это происходит, когда человек один полотенцем вытирает посуду и руки.
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