Диетологи поделились советами для уменьшения аппетита

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Возможность уменьшить аппетит — важная задача для каждого, кто хочет похудеть.Вовсе необязательно применять дорогие препараты. Существуют вполне доступные и простые способы снижения повышенного аппетита. Достаточно лишь регулярно использовать их, и вслед за снижением аппетита снизится и вес.Почти каждый из нас, и чаще всего – женщины, так или иначе заботятся о том, чтобы или добиться снижения веса или сохранить ее стройной.Дамы ради этого садятся на диеты, принимают таблетки, потеют на тренажерах. Однако бывают случаи, когда стресс или другой фактор повышают наш аппетит, уничтожая с таким трудом полученные результаты.Как же удержать аппетит в узде, не позволяя себе переедать? В то же время важно, чтобы это не имело негативного влияния на здоровье.Что делать? Как поддерживать стройность и красоту без особых нагрузок на нервную систему? Как удержать аппетит в «рамках»?Специалисты по фитнесу и здоровому питанию считают – для того, чтобы не испортить фигуру, нет необходимости в жестких ограничительных диетах. Достаточно рационального питания и отсутствия переедания.Если же самоконтроль над аппетитом является для вас неразрешимой проблемой, и вы не в состоянии устоять перед тортом, пиццей или спагетти, то мы подскажем вам способы удержаться в рамках рационального питания, не прибегая к помощи пилюль и таблеток.Вода поможет снизить аппетитСамый простой способ снизить аппетит – выпить стакан воды за 5-10 минут до того, как собирались пообедать. Лучше всего использовать для этого минеральную возу без газа. Можно заменить ее чашкой травяного чая. Однако соки для снижения аппетита не подходят – напротив, они возбуждают рецепторы, которые активизируют секрецию (выделение) желудочных соков, что также не способствует снижению аппетита. То есть фактически являются аперитивом.Стакан воды, выпитый натощак, вызывает ощущение наполненности желудка, снижая аппетит. Кроме того, это полезно для кишечника – вода активизирует его перистальтику, запуская процесс пищеварения.Эфирные масла помогут снизить аппетитПрекрасное средство для снижения аппетита – некоторые эфирные масла. Их можно вдыхать, а можно принимать внутрь, накапав на кусочек хлеба. Такими свойствами обладают:— можжевеловое масло;— масло мяты;— зеленого яблока;— кофе;— шоколада;— персика.Очень полезно иметь с собой кулон, наполненный аромамаслами, чтобы при приступе голода можно было сразу же сделать несколько вдохов. Также полезно использовать эти эфирные масла для принятия ванн, самомассажей.Шоколад – наиболее вкусная возможность снизить аппетитСамый популярный способ снижения аппетита – это, конечно же, шоколад. Не зря детям запрещают есть сладкое перед едой, ведь все знают, как конфеты умеют отбивать аппетит. Ну, а, чтобы не употребить лишнего сахара, лучше всего обманывать организм с помощью черного шоколада. Чем выше в нем будет содержание какао, тем лучше. Еще лучше – не просто съедать шоколад, а несколько минут подержать его во рту, рассасывая. Тогда сигнал о чувстве сытости поступит прямо в мозг, и желание есть довольно быстро улетучится.Достаточно двух-трех кусочков темного шоколада, чтобы снять даже сильный приступ голода. И если даже вам придется затем есть, — вы съедите меньше, чем могли бы. А это снова отразится на вашем весе в приятную для вас сторону.Пророщенное зерно поможет одолеть аппетитПророщенные зерна, которые уже можно купить в супермаркете, — прекрасный способ побороть назойливое чувство голода. Достаточно съесть ложку таких зернышек, подольше их разжевывая, и запить стаканом воды. Поступив в желудок, они разбухнут и надолго обеспечат вам чувство сытости.Пророщенные зерна имеют большой запас витаминов и полезных организму микроэлементов. Кроме того, у них длительный период переваривания – несколько часов.Салаты с пророщенными зернами также очень полезны. Лучше всего смешать их с йогуртом или кефиром. Это не только обеспечит вам чувство сытости на 3-4 часа, но и поможет похудеть, принеся при этом пользу для здоровья.Зеленый чай перебьет аппетитРегулярное питье зеленого чая – давний способ утолить аппетит. Когда ваш желудок посылает сигналы о том, что он не против быть заполненным едой, то чашка ароматного зеленого чая без сахара – прекрасный способ его обмануть.Важно также правильно его заварить: дайте ему настояться в течение 10 минут, после чего можно добавить в него пару ложек молока. Это также станет прекрасным мочегонным средством, поможет вывести лишнюю воду из организма.Голод поможет обмануть стевияТрава стевия стала столь популярна, что ее можно купить в любой аптеке. Особенно полезна она сладкоежкам, так как является прекрасным природным заменителем сахара. Достаточно залить 1 чайную ложку или 1 пакетик стевии молоком, и оно окажется сладким. Такое питье прекрасно утоляет голод и при этом содержит совсем немного калорий. Стакан молока со стевией поможет вам прекрасно выспаться без урчащих звуков в животе.В аптеках уже продается стевия в таблетках – для самых ленивых. Достаточно положить одну такую таблеточку под язык, и рассасывать, чтобы аппетит надолго был обманут и утих.Фруктовая корзинка поможет утолить голодФрукты – не только эффективный, но и здоровый способ снизить аппетит. Они помогут временно утолить голод, в то же время обеспечив его необходимыми витаминами. Фрукты содержат минимум калорий, и в то же время насыщают организм клетчаткой и полезными микроэлементами.Наиболее рекомендуемые для такой цели фрукты – это яблоки, грейпфрут и ананас. Помочь удержать аппетит в узде помогут также виноград, апельсин, лимон, вишня.Если вам нужно оттянуть время обеда, достаточно держать на своем столе тарелку с фруктами или ягодами, и использовать при случае, когда невозможно сдерживать голод.Чем перебить аппетит на ночьСнижение аппетита перед сном – отдельная тема. Многие из нас в принципе не способны заснуть с пустым желудком, испытывая и психологический и физиологически дискомфорт. Что же в таком случае делать? Ведь недосып тоже вреден.Как недавно выяснили ученые, зона головного мозга, в котором расположен гипофиз, вырабатывающий гормон роста, активизируется через полчаса после начала сна. Эти гормоны – аргинин и лизин – способствуют расходованию запасов жира, и благодаря им человек активно худеет во сне. Однако лизин содержится и в продуктах, в частности, в молоке.Поэтому, если выпить на ночь стакан обезжиренного молока, это не только поможет снизить аппетит, но и посодействует активизации процессов расщепления запасов жиров. При этом все это будет происходить, когда вы будете сладко спать.Так что, чтобы похудеть – вовсе не обязательно потеть на тренажерах. Достаточно лишь хорошо знать принципы работы человеческого организма.