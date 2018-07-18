Как оказать помощь при отравлении фруктами

Отравления солями азотной кислоты (нитратами) приводят к серьезным изменениям в организме, провоцирующим развитие опасных заболеваний.Мы собрали основные причины, симптомы и способы помощи при отравлении фруктами.Причины отравления фруктами• превышенная доза нитратов и пестицидов;• плоды покрытые дефинилом;• гнилые фрукты, с почернением и рыхлостью;• наличие бактерий внутри плода при его повреждении.Симптомы отравления фруктами• бледность кожных покровов;• общая слабость;• боль, урчание в животе;• повышенное газообразование и вздутие;• сильная диарея;• тошнота и обильная рвота;• головокружение;• возможна потеря сознания;• затрудненное дыхание;• скудное мочеиспускание.Первая помощь и лечение при отравлении фруктамиПри тяжелой форме отравления нужно немедленно вызвать неотложку. При легкой степени первую помощь можно оказать в домашних условиях:• принять сорбенты;• чтобы стимулировать выведение токсинов, а также предотвратить обезвоживание, необходимо пить как можно больше жидкости;• после того, как признаки тошноты исчезнут можно выпить крепкий сладкий чай;• соблюдать покой и постельный режим.Не нужно принимать обезболивающие и препараты против диареи, они маскируют истинное состояние организма и препятствуют выведению токсинов. При необходимости врач может назначить медикаментозное комплексное лечение для восстановления и поддержания организма после отравления.