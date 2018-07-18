Как оказать помощь при отравлении фруктами
Мы собрали основные причины, симптомы и способы помощи при отравлении фруктами.
Причины отравления фруктами
• превышенная доза нитратов и пестицидов;
• плоды покрытые дефинилом;
• гнилые фрукты, с почернением и рыхлостью;
• наличие бактерий внутри плода при его повреждении.
Симптомы отравления фруктами
• бледность кожных покровов;
• общая слабость;
• боль, урчание в животе;
• повышенное газообразование и вздутие;
• сильная диарея;
• тошнота и обильная рвота;
• головокружение;
• возможна потеря сознания;
• затрудненное дыхание;
• скудное мочеиспускание.
Первая помощь и лечение при отравлении фруктами
При тяжелой форме отравления нужно немедленно вызвать неотложку. При легкой степени первую помощь можно оказать в домашних условиях:
• принять сорбенты;
• чтобы стимулировать выведение токсинов, а также предотвратить обезвоживание, необходимо пить как можно больше жидкости;
• после того, как признаки тошноты исчезнут можно выпить крепкий сладкий чай;
• соблюдать покой и постельный режим.
Не нужно принимать обезболивающие и препараты против диареи, они маскируют истинное состояние организма и препятствуют выведению токсинов. При необходимости врач может назначить медикаментозное комплексное лечение для восстановления и поддержания организма после отравления.
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