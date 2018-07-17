Древние диеты: как худели наши предки

Первое упоминание о диетологии как направлении медицины относится ко временам Гиппократа.Проблема лишнего веса появилась с окончанием войн, повсеместно терзавших мир, сытой жизнью и изобретением автомобиля. Ни у китайских, ни у египетских, ни у индийских, ни у русских "королев красоты" не было никаких секретов похудения. Все сказки о них не более чем миф, выдуманный изготовителями средств для похудения.В далекой древности люди были очень худы: еда давалась с трудом, ее надо было собрать, отловить, вырастить при помощи весьма примитивных сельскохозяйственных инструментов.Да и представления о красоте у древних были не в пример нашим. Поскольку полных людей тогда было крайне мало, они и признавались эталоном красоты, а полнота – обязательным условием богатства, величества, могущества. То, чего не хватает, всегда считается элитарным.Невеста императора Петра III, будущая Екатерина II, поначалу была встречена с неодобрением по причине излишней худобы. Только после того, как она несколько откормилась, уже, будучи в России, она окончательно прошла "отбор" и обвенчалась с царем.Никогда не было культа стройности и на Ближнем Востоке. Египетская танцовщица – это женщина с животом, причем приличным, – какой же танец живота без живота?Первое упоминание о диетологии как направлении медицины относится ко временам Гиппократа, потом его развивал Авиценна. Диеты применялись активно, по принципу "еда как лекарство", но с другими, никак не "похудательными" целями. Впервые озадачились проблемой "как сбросить вес" те, кому подвижность была нужна по роду деятельности. И первая диета была как минимум оригинальной. Изобрел ее в 1087 году Вильгельм Завоеватель. Когда он растолстел настолько, что уже не в состоянии был ездить верхом, он решил прибегнуть к употреблению вместо пищи больших количеств алкоголя. О результатах этой диеты мы расскажем чуть позже. Очевидно одно: до массовости этого явления было еще очень далеко.Современный диетный бум начал зарождаться только в XIX веке. Американка Лора Фрэйзер собрала очень много известных упоминаний о том, как худели наши не столь далекие предки, и получилась очень интересная история появления диет.Как уже сказано выше, впервые с этой проблемой человечество столкнулось в XIX веке. Именно тогда и начали появляться первые диеты. Зачастую они были настолько экстравагантны, что диву даешься.Давайте узнаем о самых безумных диетах прошлого:1. Уксусная диетаПервое документальное подтверждение намеренной и последовательной диеты присутствует в биографии лорда Байрона (начало XIX века). Будучи мужчиной нехилым, он яростно стремился похудеть и добиться "благородной бледности". Ради чего отказался от мяса и занялся физкультурой. Правда, ни то ни другое бледности ему не прибавило. А румянец был не в моде. Потому лорд начал вымачивать пищу в уксусе и даже попросту пить кислоту, разводя ее водой. Расчет был на свойство уксуса расщеплять жир. Бледности-то лорд добился, вот только умер в расцвете сил.По современным меркам – даже молодым: Байрона не стало в 36 лет. Вскрытие показало, что внутренние органы лорда были очень изношены. Уксусная диета обрела второе рождение в Америке 1970-х. Ее сторонники выпивали по нескольку ложек яблочного уксуса до еды, чтобы подавить аппетит. Для тех же, кто не выносил вкуса кислоты, были даже придуманы уксусные таблетки. Однако свойства уксуса, как средство для похудения люди явно переоценили.2. Жевательная диетаНа заре XX века свою систему похудения предложил доктор Горас Флетчер. Он ратовал за длительное и тщательное пережевывание пищи и получил за это прозвище Великий Жующий. Он заявил, что ему удалось сбросить 18 килограммов исключительно жевательным способом. Доктор советовал современникам пережевывать каждый кусочек пищи не менее 30 раз, будь то мясо, манная каша или глоток киселя. Все равно жуй! Жевательная диета стала невероятно популярной и массовой. Теория "долгого жевания" распространилась среди состоятельных людей и простых обывателей. На нее подсели все, от писателя Генри Джеймса, миллионера Джона Рокфеллера до курсантов военных академий. Самого же Флетчера прозвали Великим Измельчителем.3. Сонная диетаСонная диета подразумевает замену приема пищи сном. Она еще называется "Диетой Спящей красавицы". Вы спите, вместо того чтобы есть или страдать из-за голода и насилия над собой. Просто съедаете снотворное и укладываетесь в кровать, а талия уменьшается, ведь организм по многу часов не получает нужной энергии. Идея бороться с аппетитом при помощи снотворного может соперничать только что с питьем уксуса или безостановочным жеванием. Однако эта диета была популярна, и еще как! В 1976 году на ней засветился даже король рок-н-ролла Элвис Пресли. Говорят, Элвис "отдыхал" на таком меню по нескольку дней перед концертом, чтобы влезть в свои легендарные белые брюки.4. Банановая диетаВ 1934 году в США была разработана, пожалуй, самая привлекательная в истории диетологии диета для сладкоежек. Ее автор – доктор Джордж Харроп. Процесс похудения заключался в поедании бананов со сливками. Но финал был совсем не таким радужным и вкусным. На этой диете мало кто похудел, ведь она оказалась скрытой рекламой бананов компании United Fruit Со. Хотя в бананах и сливках нет ничего вредного, даже наоборот, пользы много: легкоусвояемые белки, кальций, калий, витамины. Однако в нелегком процессе потери лишнего веса бананово-сливочная диета, естественно, оказалась неэффективной. А об этичности подобной рекламы и вовсе говорить не приходится.5. Алкогольная диетаПожалуй, это самая старая и самая бездумная попытка похудеть неординарным способом. Она же первая авторская диета. Изобретателем ее историки считают Вильгельма Завоевателя, короля Англии (1027/28–1087). В какой-то момент король столкнулся с досадной проблемой – ни одна лошадь не могла осилить его тучную фигуру. Тогда отважный Вильгельм решил полностью отказаться от пищи, заменив ее пивом и вином. Насколько такая диета оказалась эффективной – история умалчивает, так как ее изобретатель вскоре погиб, упав с лошади. Неизвестно, впрочем, сколько и чего выпил король, прежде чем взгромоздиться на коня, погубившего его.