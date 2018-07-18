Почему носить гастук - вредно

Галстук является частью дресс-кода во многих компаниях.Однако специалисты из Германии выяснили: носить галстук вредно. Он нарушает кровоснабжение головного мозга. Это, в свою очередь, отражается на работоспособности сотрудников.Для участия в исследовании ученые пригласили 30 молодых мужчин. Половине участников сделали магнитно-резонансную томографию, когда те были в галстуке. Остальным провели то же обследование, но без этого аксессуара. Оказалось, что при ношении галстука кровообращение в мозге существенно ухудшалось.Кроме того, исследователи отметили: многие компании заставляют своих сотрудников носить галстук и рубашку с воротом, что только усугубляет ситуацию. По словам ученых, галстук пережимает яремные вены и сонные артерии. Именно поэтому мозг при ношении галстука страдает.