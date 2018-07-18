Какую зубную щетку выбрать: классическую или электрическую

Как правильно выбрать зубную щетку? Какая лучше - классическая или электрическая?Для того, чтобы разобраться в вопросе, нужно выделить недостатки и преимущества электрических и традиционных щеток.Недостатки классических щетокТребуется немало времени и навыков для полного очищения зубов от налета.Плохо очищает труднодоступные участки.Сложно регулировать степень давления.Сложно пользоваться людям с болями в суставах (артритом).Недостатки электрических щетокВысокая стоимость.Есть ряд щеток, к которым достаточно тяжело найти насадки.Совет: выбирая электрическую щетку, заранее посмотрите, чтобы насадки были в продаже.Нужна регулярная подзарядка. Дешевые образцы чаще всего работают на пальчиковых батарейках и совершают только быстрые поступательные движения, а это не гарантирует необходимого качество ухода за зубами.Преимущества классических щеток:Низкая цена.Преимущества электрических щеток:Качество очистки зубов на порядок лучше, чем после обычной ручной щеткой. (Для сравнения: когда мы используем классическую щетку, то, в среднем, делаем по 10 очищающих движений на каждом зубном сегменте).Качественно очищает труднодоступные участки.Лучше вычищает налет. Эксперты Роскачества сталкивались с этим при работе с подростками, которые, как известно, нередко ленятся чистить зубы. Кроме того, у некоторых из них недостаточные мануальные навыки.Есть датчик давления. Он поможет предотвратить травмирование десен и зубной эмали.В большинстве щеток есть таймеры, причем они могут быть установлены по сегментам, то есть, таймер будет показывать сколько времени нужно уделить конкретному зубу.Легче привить подростку навык чистки зубов, так как электрические щетки вызывают у них интерес. Многие производители электрических щеток выпускают дополнительные приложения на смартфоны и планшеты, которые можно скачать в виде игр. Там же встроен электронный дневник чистки зубов, и, соответственно, смартфон может напоминать ребенку о том, что ему пора почистить зубы.При наличии разных насадок одной щеткой может пользоваться вся семья. А если аккуратно обращаться со щеткой, то она прослужит от 5 до 10 лет.Некоторые производители встраивают в насадки индикаторные щетинки. Как только индикаторная щетинка изменила цвет или опустилась до определенного уровня, вам нужно поменять щетку.Но, даже учитывая все преимущества электрических щеток, тут же нестись и покупать ее себе не стоит. Для начала нужно понять, какие они бывают, чтобы не выкинуть деньги зря.Виды электрических щеток:1. Механические щетки очищают зубы за счет вращательных движений. У такой щетки сама рабочая часть представляет собой вращательный механизм, который вращается либо по кругу, либо совершаются вращательно-поступательные движения.2. Звуковые и ультразвуковые щетки. В этом случае чистка происходит за счет колебаний, которые передаются на щетинки. Они совершают возвратно-поступательные движения, напоминающие естественные движения при очищении зубов — от десны к зубу (выметающие либо круговые движения).При использовании звуковых и ультразвуковых щеток в полости рта такая щетка может очищать еще ту часть зуба, которая располагается под десной.3. Ионные щетки — в первую очередь рекламный ход. Производители упирают на то, что освобождаются ионы, которые способствуют укреплению эмали и антибактериальному воздействию, но принципиального отличия от других электрических щеток нет.Без налётаОсновная проблема гигиены зубов в том, что мы визуально не видим, насколько качественно мы чистим зубы. Для этого существуют специальные средства. Например, таблетки, содержащие пищевые красители.Перед чисткой зубов нужно разжевать таблетку или прополоскать рот раствором. Налет, который есть на зубах, окрасится. Причем современные средства по степени интенсивности окраса, позволяют определить возраст налету — он сегодняшний или накопился за несколько дней. Таким образом можно увидеть, в каких местах чаще всего зубы остаются плохо вычищенными.Конечно же, выбор зубной щетки — сугубо индивидуальное дело. Главное, о чем нужно помнить каждому из нас — чем более тщательно чистить зубы и ухаживать за полостью рта, тем меньше проблем с зубами у нас будет возникать.