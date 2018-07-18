Названы основные правила здорового сна

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Культурой и качеством сна занимаются ученые во всем мире, в Украине это делают в лаборатории сна.Люди проводят во сне треть своей жизни. Сон прекрасно восстанавливает силы. А еще, соблюдая культуру сна, можно избежать инсульта или инфаркта и даже похудеть.Алене 46 лет. Она давно пытается похудеть. И борется с храпом – одной из самых распространенных причин нарушения сна."Я не высыпаюсь, ночью храп с остановкой дыхания, считай не дышу. Одно время со мной дочка спала, меня будила все время, сын слышал неоднократно. Мы ездили отдыхать, так он со мной в одной комнате не мог находиться", – рассказывает Алена."Все начиналось с безобидного храпа, суточные дежурства, ночная работа, недосып, отсутствие культуры сна привели к такому состоянию", – рассказывает Юрий Погорецкий, президент Украинской ассоциации медицины сна, сомнолог.Главные правила здорового сна: ложитесь спать не позже 22:00. После 19:00 исключайте тяжелые физические нагрузки и сильные эмоции. Ужинайте за три часа до сна. Спите не меньше 8 часов А еще хорошо бы поспать часок в середине рабочего дня."КПД работы во второй половине дня после обеда, после сна, оказалось на 50-70% выше, простудных заболеваний меньше, инсультов, инфарктов меньше, меньше аварийности, меньше травматизма, человек выспался и он более внимателен, более сосредоточенный", – поясняет Юрий Погорецкий.