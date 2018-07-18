Отбеливание зубов: стоматолог поделился советами

Эти рекомендации помогут подготовиться к проведению процедуры.Процедура отбеливания зубов уже давно стала привычной в жизни большинства людей. Но зачастую мы даже не подозреваем о том, что для более качественного эффекта, нужно соблюдать определенные правила.Для начала – пройдите консультацию врача-стоматолога. Как правило, отбеливание зубов нуждается в дополнительной терапии. Кстати, заболевания эмали и наличие пломб, коронок либо виниров являются противопоказаниями.Сделайте процедуру профессиональной гигиены полости рта. Эту процедуру нужно делать раз в полгода. А перед отбеливанием зубов она особенно необходима для того, чтобы тве6рдые и мягкие отложения в полости рта не могли препятствовать проникновению различных веществ в зубную структуру.Очень важно соблюдать реминерализирующую терапию. Она поможет зубам стать крепче, а также облегчит восстановление.За час-полтора до процедуры выпейте обезболивающее лекарство. Во время сеанса могут возникнуть неприятные болезненные ощущения. А после приема таблетки пациент будет чувствовать себя максимально комфортно во время всех этапов отбеливания.Через пару недель нужно явиться на прием к своему лечащему врачу. И пройти повторную консультацию – оценить полученные результаты после отбеливания. Сразу после отбеливания сложно дать объективную оценку, так как зубы будут казаться гораздо светлее и ярче.