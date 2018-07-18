Врачи объяснили, в чем заключается вред майонеза

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Главная опасность этого соуса заключается в высокой калорийности.Многие из вредных черт майонеза приписываются этому продукту незаслуженно, считают нутрициологи. Насколько же опасен для здоровья присутствующий в питании человека популярнейший майонезный соус? Майонез мало кто готовит самостоятельно – обычно его покупают в магазине.Противники этого продукта утверждают, что в нем «сплошные химия и вред». Но так ли это на самом деле?..Специалисты поделились мнением на этот счет. Их вывод: никакой «химии» в майонезе на самом деле нет.Специалисты пояснили, что основу популярного соуса составляют масло, яичные желтки, горчица и соль. В качестве добавок в его состав производителями используется лимонный сок и загустители из натурального сырья, такие как морские водоросли, камедь рожкового и горохового деревьев, растворимая клетчатка.Также в покупном майонезе отсутствуют опасные для здоровья трансжиры из разряда маргаринов и вредные переработанные пальмовое и кокосовое масла. По словам экспертов по питанию, эти жиры просто технологически непригодны в рецептуре майонеза.Специалисты сочли несостоятельными обвинения майонеза в том, что он содержит в себе много опасного для сердца и сосудов холестерина. «Многочисленные исследования последних лет показали, что холестерин из пищи не оказывает негативного воздействия на здоровье человека и не связан напрямую с уровнем холестерина в крови. Только животные жиры могут привести к нарушению липидного обмена и повышают риск атеросклероза и сердечнососудистых заболеваний», — резюмировали они.Чего стоит опасаться в майонезе, это его очень высокой калорийности: 100 граммов классического «провансаля» — целых 624 ккал. В сущности, подчеркивают медики, даже в этом нет большого риска – но строго при условии здорового питания, отказа от вредных продуктов. Главная проблема в том, что к потреблению майонеза тяготеют люди, без того поедающие много животных жиров, сахара, белого хлеба и выпечки, полагают научные работники.Изготовители майонеза используют обычно подсолнечное масло – источник омега-6 жирных кислот, избыток которых в питании приводит к сгущению крови, замедлению обмена веществ, повышенному риску сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.В тех случаях, когда питание человека более сбалансировано, умеренное употребление майонеза лишь разнообразит рацион, высказались ученые.