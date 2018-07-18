Медики рассказали, кому вредно есть авокадо

Не нужно ли нам всем есть поменьше авокадо?Эксперты в области здорового питания рассказали об опасностях избыточного употребления этого некогда экзотического для россиян фрукта.Все мы любим авокадо, но у некоторых людей это приобретает разновидность одержимости. Они поглощают данный фрукт в немыслимых количествах, используя его при приготовлении разного рода блюд и даже бутербродов.Считается, что у авокадо нет никаких недостатков, и это так называемый суперпродукт. В нём содержится «хороший» ненасыщенный жир, с помощью которого можно уменьшить количество «плохого» холестерина. Также авокадо содержит волокна и нутриенты, усиливающие питательные свойства всего, во что мы добавляем этот продукт. Наконец, немаловажным является и приятный кремовый вкус самого авокадо.Однако нам придется лишний раз убедиться в том, что на свете не существует продуктов питания, которыми мы можем наслаждаться в неограниченном количестве. Кардиолог из Великобритании доктор Эндрю Фриман поведал, что авокадо относится к числу более полезных жиров, чем, к примеру, жиры животного происхождения. Но польза этого фрукта зависит от умеренности в его употреблении. К примеру, людям с уже развившимися болезнями сердца авокадо вообще нельзя употреблять. Не стоит забывать и о том, что фрукт содержит достаточное количество калорий. Доктор Фриман подчеркивает, что для получения максимальной пользы от авокадо достаточно съесть даже не цельный фрукт, а его кусочек.В одном авокадо 322 калории, 29 г жира и 13 г волокон. Если небольшая по габаритам женщина пытается похудеть, то ей необходимо ограничиваться не более 1 200 калорий в сутки. Один авокадо это четверть того, что ей нужно съедать по числу калорий. Даже для среднестатистического мужчины, который может довольствоваться 2 000 калорий в день, 300 - это очень много. В реальности, авокадо лучше комбинировать. К примеру с морковью, которая содержит кератин. Авокадо поможет нашему организму лучше усвоить это полезнейшее питательное вещество.