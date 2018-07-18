5 причин завтракать овсянкой

Тарелка овсяной каши из натурального продукта по утрам на завтрак — это кладезь здоровья.Снижение весаЖурнал Американского колледжа питания опубликовал результаты исследования, в котором половина участников на завтрак съедали овсянку, а другая половина употребляла различные виды сухих завтраков. Каждая порция содержала 363 калории. Оказалось, что те, кто ел овсянку, дольше оставались сытыми и поэтому у них легче уходил лишний вес.Заряд энергиейЭнергия обеспечивается за счет углеводов. Если ты хочешь как можно дольше оставаться сытой — ешь овсянку грубого помола или в цельных зернах. Чтобы переработать овес, ферменты, содержащиеся в слюне и желудочно-кишечном тракте вынуждены усиленно работать.Предотвращение заболеваний сердцаВ овсянке есть не только углеводы, но полезные жиры. В них нуждается наша система кровообращения. Исследования, проведенные в Гарвардском университете показали, что люди, употребляющие овес, менее подвержены риску заболеваний сердца и легких.Снабжение антиоксидантамиЗерна овса содержат много антиоксидантов, например авенантрамиды, которые встречаются только в этой культуре. Они помогают справиться с зудом, воспалением на коже и способствуют снижению кровяного давления.Снижение уровня холестеринаПищевые волокна очень полезны для пищеварительного тракта. Особенно это касается бета-глюкана, который помогает снизить уровень холестерина в организме. В овсе этого добра достаточно.Такой перечень положительных свойств овсяной каши, лишь небольшая часть из существующих. Включи в свое меню овсянку и посмотри на реакцию организма, как он к ней отнесется: благосклонно или с осторожностью. Отталкивая от приговора можно определить количество овсяных завтраков в неделю.