Врачи рассказали, как с помощью диеты защититься от старения
Согласно их данным, моложавость можно продлить, употребляя продукты, содержащие такое вещество, как спермидин.
В частности, израильские исследователи из Института Вейцмана считают, что продукты питания, насыщенные этим веществом, позволяют продлить жизненный тонус, защищая от рака, болезней Альцгеймера и Паркинсона и других «возрастных» заболеваний. В числе таких продуктов - горох, соя, кукуруза, грейпфруты, пророщенная пшеница, голубой сыр с плесенью.
Во время эксперимента на мышах те животные, которые пили воду со спермидином, жили дольше и старели медленнее, у них было более здоровое сердце и большинство особей отличались нормальным кровяным давлением. Испытания на людях показали, что употребившие продукты со спермидином понижали свой риск сердечной недостаточности на 40%.
Исследователи установили, что данное вещество дает эффект обратного хода внутренних циркадных ритмов организма, делая их более «молодыми». Употребление содержащих его продуктов, как оказалось, способствует снижению в организме уровня полиаминов, которые тормозят циркадые ритмы и ведут к старению.
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