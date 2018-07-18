5 советов, помогающих разогнать метаболизм

Тем, кто хочет стать стройнее, заставив тело активнее сжигать для энергии жировую ткань, нужно прежде всего нормально питаться - дефицит калорий плохо сказывается на метаболизме и замедляет обмен веществ.Для активации метаболизма важно завтракать, отмечают ученые. С началом дня организму необходим «стартовый толчок», а полезный завтрак – это лучший способ заставить метаболизм проснуться. Обязательным продуктом в рационе должен стать белок, так как именно этот нутриент ответствен за общую эффективность метаболизма и как никакой другой может его ускорять.Очень важно пить чистую воду. Обычно рекомендуют выпивать 2 литра в день, но диетологи отмечают, что даже ежедневное употребление половины литра чистой воды уже способно подстегнуть метаболизм и ускорить жиросжигание.Также стимулирующий метаболизм эффект дает употребление клетчатки – на уровне 25 граммов в день. Другой способ – налегать на пищевые источники больших порций витамина D и железа. Витамин D стимулирует активность мышечной ткани, требующей энергии в виде жира, а продукты с железом улучшают кроветворение, что стимулирует все процессы, в том числе обменные.