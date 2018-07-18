Закуски, которые категорически не подходят к алкоголю

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Полезно знать, что некоторые продукты не совмещаютсясо спиртными напитками. Если игнорировать данное правило, можно сильно навредить организму.Летом спиртное часто употребляется в компании с жареным мясом – с шашлыком. Врачи-гастроэнтерологи предупреждают: в таком дуэте каждый из продуктов усиливает и продлевает вредное влияние другого на организм. Мясо обостряет эффект алкоголя, а тот, в свою очередь, замедляет переваривание и без того тяжелого для пищеварения продукта.По этой причине алкоголь на пикнике следует закусывать не шашлыком, а рыбой или морепродуктами. Но лучше всего в жаркую летнюю погоду, и без того нагружающую сердечно-сосудистую систему, отказаться от спиртного совсем.Также не нужно сочетать алкоголь и свежие помидоры. В томатах содержится много органических кислот, и их соединение со спиртным – это настоящий удар по слизистой желудка. Подобное сочетание может спровоцировать симптомы отравления, вызывать несварение, вздутие.Любителям помидоров следует выбирать в качестве закуски томатный соки или помидоры, консервированные в собственном соку, которые уже подверглись ферментации.Однако, несмотря на благосклонность к консервированным помидорам, медики советуют не использовать для закуски маринованные овощи. Микс содержащегося в маринадах уксуса и спиртного может стать смесью, которую организм просто не вынесет. Особенно сильно при этом могут пострадать печень и почки.Не подходит для закуски острая пища. Щедро сдобренная перцем еда не только усугубляет состояние опьянения, но и усиливает воздействие напитков на слизистые оболочки. При этом можно даже получить ожог!Совершенно не уместны для закусывания алкоголя и бахчевые. При таком совместительстве организм начнет в первую очередь переваривать продукт, содержащий много глюкозы, - ту жесамую дыню или арбуз. Расщепление спирта таким образом замедляется, а, значит, и воздействие токсичных продуктов его распада при этом тоже оказывается более длительным, чем могло бы быть.