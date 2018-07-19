Эти овощи могут помочь снять стресс

Здоровая психика человека во многом зависит не только от различных стресс-факторов, но и от употребляемых продуктов.Те люди, которые потребляют больше продуктов в естественном сыром виде, имеют более высокий уровень психического благополучия.К такому выводу пришли новозеландские ученые из Университета Отаго. Об открытии сообщает Independent.Специалисты проведи исследование, в ходе которого проанализировали состояние психического и физического здоровья лиц в возрасте от 18 до 25 лет. Также ученые учитывали предпочтения добровольцев в пище, их уровень физической активности и социально-экономический статус.Выяснилось, что люди, которые потребляют больше продуктов в естественном сыром виде, не страдают так от беспокойства, чем те, что потребляют продукты в вареном виде.Результаты исследования показали, что следует обратить особое внимание на положительное влияние необработанных продуктов на психическое благополучие.В результате исследований ученые назвали десять продуктов, наиболее потребляли люди с высоким уровнем психического благополучия. В перечень вошли свежие ягоды, огурцы, киви, морковь, бананы, яблоки, цитрусовые, листовая зелень темного цвета, грейпфрут и салат.Ученые акцентировали внимание на грибах, сельдерее, капусте, помидорах и красном луке.