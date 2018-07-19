Названо популярное лекарство, повышающее риск онкологии

От парацетамола лучше отказаться при беременности.Употребление парацетамола во время беременности может негативно сказаться на здоровье будущего ребенка. К такому выводу пришли специалисты из Еврейского университета в Иерусалиме.Это распространенное обезболивающее на 30% повышает возможность развития синдрома дефицита внимания с гиперактивностью и аутизмом.Acetaminophen (ацетаминофен), более известный, как парацетамол, увеличивает риск аутизма у будущих детей на 20%. Как этот препарат влияет на вероятность возникновения синдрома нарушения активности и внимания, пока не ясно.Ранее врачи связывали это обезболивающее средство с развитием проблем с коммуникацией, а также — со снижением уровня интеллекта детей, чьи матери употребляли его во время беременности.Парацетамол — активный ингредиент сотен лекарственных средств, которые можно приобрести в аптеке без рецепта. Этот препарат является самым распространенным у беременных женщин, так как они часто пьют его против высокой температуры.Обезболивающее не вредит здоровью во время краткосрочного лечения, но специалисты советуют беременным обращаться к врачам, которые выпишут необходимые и безопасные препараты.Многие родители справляются с высокой температурой у ребенка с помощью аспирина – лекарства, эффективность которого давно стоит под вопросом.Доктор Комаровский объяснил, чем опасно всем привычное лекарствоНесмотря на эффективность аспирина, безопасность ребенка важнее. Употребление этого лекарства при ангине и других вирусных инфекциях может привести к необратимым последствиям. Лучше при лечении высокой температуры у ребенка использовать парацетамол или ибупрофен.