Психологи поделились принципами корректного наказания детей

Эти правила помогут уберечь ребёнка от вреда здоровью.Как превратить наказание в полезный урок, из которого ребенок извлечет пользу, а не затаит обиду на всю жизнь? Наши 5 правил помогут определиться в правильных действиях.Наказание должно быть справедливымЭто значит, что наказание не должно зависеть от настроения мамы или папы. И не должно быть разницы, накричал ли на тебя с утра начальник или ты выиграла в лотерею, наказание за двойку в школе — всегда одинаковое. Наказание не должно быть во власти твоих эмоций, оно, прежде всего, обязано совпадать с поступком, который совершил ребенок.Наказание должно быть без оскорбленийПозитивное наказание всегда должно нести в себе уважение к ребенку. Отличной фразой в адрес своего ребенка будет: «Я тебя очень прошу, отправься сейчас, пожалуйста, в свою комнату». Не лишним будет также сказать, что ты сама при этом чувствуешь, например: «Мне очень неприятно от твоего поступка, но я тебя люблю и хочу, чтобы ты стал лучше и исправил свое поведение».Если во время ссоры ты унижаешь ребенка, он перестает понимать, за что его наказывают. У него проступает обида, и она уже не дает ему исправить то, за что ты его наказала.Наказание не должно содержать негативных прогнозовНаверняка ты слышала или, может быть, даже сама говорила подобные фразы: «Если он себя так ведет в три года, то какой же он будет, когда вырастет» или «Если ты сейчас приносишь двойки, как же ты в институт поступать будешь». Накручивая себя таким образом, ты фактически наказываешь ребенка не за то, что он сделал сейчас, а за тот прогноз, который ты придумала. А наказание должно быть честным.Наказание должно иметь цельПеред тем, как наказывать ребенка, определись, чего ты планируешь добиться. Если ты задашь себе этот вопрос, то ты автоматически проведешь анализ, какие твои поступки и действия смогут привести к желаемой цели. Ведь зачастую наказание — это просто эмоциональный порыв, который не несет за собой никаких действий для искоренения проблемы. А задача мамы — помочь ребенку стать лучше и исправить неправильные поступки.Наказание должно быть без эмоционального и физического насилияЕсли ты применяешь те или иные санкции к ребенку (например, он не сможет пойти на мероприятие, будет отложена покупка игрушки или он будет ограничен в компьютерных играх), то не стоит добавлять к этому еще и эмоциональную окраску, продолжая рассказывать несколько дней подряд, как он неправильно поступил. Постоянные нотации, прибавленные к ограничениям в виде наказания, будут вести все к той же обиде, которая не даст малышу сделать правильные выводы.Человек, которого били в детстве, вряд ли вырастет благодарным за это маме и папе. К тому же, построить доверительные отношения с ребенком, к которому родители применяют физическое насилие, вряд ли возможно. Вполне вероятно, что также пострадает его самооценка. Ведь когда ребенка бьют, он понимает, что беззащитен в этом мире, и всегда есть кто-то большой и сильный, кто без труда его обидит.